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İsrail'de İran paniği! Yurt dışına çıkışlar yasaklandı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
İsrail&#039;de İran paniği! Yurt dışına çıkışlar yasaklandı

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

İran'ın olası misillemesinden dolayı İsrail Hava Kuvvetlerinde görevli personelin yurt dışına çıkışının yasaklandığı bildirildi. Başbakan Netanyahu ise kabine üyelerini güvenlik konularını kamuoyu önünde konuşmamaları konusunda uyardı.

İsrail basınında yer alan haberlere göre, yapılan durum değerlendirmesinin ardından söz konusu karar alındı. Hava Kuvvetleri personeline yurt dışına çıkış yasağı kararının, İran'ın muhtemel misillemesi nedeniyle alındığı ifade edildi.

NETANYAHU'DAN KONUŞMA YASAĞI

Diğer yandan İsrail basınında çıkan haberlerde, Netanyahu'nun kabine üyelerini güvenlik konularını kamuoyu önünde konuşmamaları konusunda uyardığı belirtildi. Netanyahu'nun kabine üyelerine İran ve Hizbullah ile yaşanan gerilimden dolayı İsrail için "önemli günler" olduğu mesajını verdiği ifade edildi.

NE OLMUŞTU?

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, 31 Temmuz'da İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğramıştı. İran ve Hamas saldırının arkasında İsrail'in olduğunu belirtmiş, Tahran, Tel Aviv yönetimine karşılık vereceğini kaydetmişti.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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