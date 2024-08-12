Erdoğan'dan davet mi aldı? Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu

Eski CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan görüşme daveti aldığı iddialarına cevap verdi. Kılıçdaroğlu, "Erdoğan’dan doğrudan gelen bir şey yok. Bu yönde bir teklif birisi aracılığıyla geldi, görüşmeyeceğimi ifade ettim." dedi.

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Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün akşam EKOL TV ekranlarında Armağan Çağlayan'a önemli açıklamalarda bulundu.

KILIÇDAROĞLU YENİDEN CHP GENEL BAŞKANI MI OLACAK?

Hakkında çıkan 'Genel başkanlığa geri dönecek' iddialarına cevap veren Kılıçdaroğlu, "Ben parlamentoya girdiğimde genel başkan olma düşüncem yoktu. Delegeler istediği için oldum. Delegeler derse ki 'Gelmen lazım arkadaş' görev verirlerse o zaman düşünürüm. Genel başkanlığın sorumluluğu fazladır, kolay değildir. Genel başkan tartışmalarının dışında kalmak istiyorum. Partinin delegeleri vardır. Parti kendi geleceğini belirleyecektir" ifadelerini kullandı.

"ERDOĞAN'DAN DOĞRUDAN DAVET GELMEDİ"

Diğer yandan geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan görüşme talebi aldığı iddialarına değinen eski CHP lideri, doğrudan Erdoğan'dan bir davet almadığını söyledi. Kılıçdaroğlu, "Açık yüreklilikle ifade edeyim konuyu. Erdoğan’dan doğrudan gelen bir şey yok. Bir arkadaşım, böyle bir olay olduğunu bana söyledi. Ben de bunun doğru olmadığını ve kabul etmeyeceğimi söyledim. Bu yönde bir teklif birisi aracılığıyla geldi, görüşmeyeceğimi ifade ettim." dedi.