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CHP'de koltuk hesapları! Ekrem İmamoğlu'nun yeri için 2 isim öne çıkıyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
CHP&#039;de koltuk hesapları! Ekrem İmamoğlu&#039;nun yeri için 2 isim öne çıkıyor

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

CHP içinde cumhurbaşkanlığı seçimleri için yapılan hesaplar başladı. Parti içindeki iki grup, Ekrem İmamoğlu'nun adaylığı kesinmiş gibi arayışlara girdi. Bu noktada İBB için Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat isimleri öne çıkıyor.

CHP'de seçime yıllar olsa da koltuk hesapları yapılmaya çoktan başlandı bile. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun önümüzdeki seçimlerde cumhurbaşkanı adayı olma ihtimalinin değerlendirildiği kulislerde, İmamoğlu'ndan boşalan başkanlık koltuğuna kimin oturacağı bile hesap ediliyor.

İMAMOĞLU YERİNİ SİNEM DEDETAŞ'A MI BIRAKACAK?

Bu konuda CHP içinde iki farklı isim öne çıkıyor. Birincisi İmamoğlu tarafından da desteklendiği bilinen Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş. Hürriyet'ten Abdulkadir Selvi'nin edindiği bilgiye göre bu grup İmamoğlu'nun başarılı bir seçim kampanyası için cumhurbaşkanlığı seçiminden 1-1.5 yıl önce İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından istifa edip Anadolu'yu gezmesini istiyor. Bu noktada da Dedetaş'ın İBB'yi yönetebileceği düşünülüyor. Dedetaş'ın eşinin Rizeli olması nedeniyle Ekrem İmamoğlu ile yakınlıkları olduğu da belirtiliyor.

CHP'de koltuk hesapları! Ekrem İmamoğlu'nun yeri için 2 isim öne çıkıyor - 1. Resim

İmamoğlu - Dedetaş

DEDETAŞ İBB'YE YEŞİL IŞIK YAKMIŞTI

Habertürk’ten Oray Eğin'e konuşan Sinem Dedetaş geçtiğimiz günlerde “İstanbul’u yönetmeye hazır mısınız?, Bir buçuk sene sonra İstanbul Belediye Başkanı olmaya hazır mısınız?” sorusuna; “Gayet hazırım” cevabını vermişti.

İMAMOĞLU'NUN KOLTUĞUNA RIZA AKPOLAT ÖNERİSİ

CHP içindeki bir grup ise İmamoğlu'nun yerine Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın getirilmesi görüşünde. Kartal, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu, Kadıköy belediye başkanlarının ise İmamoğlu aday olduğu takdirde yerine Akpolat’ın seçilmesini istedikleri belirtiliyor. CHP siyasetinde etkili bir isim olan Erdoğan Toprak’ın desteğinin de Rıza Akpolat’tan yana olduğu söyleniyor.

CHP'de koltuk hesapları! Ekrem İmamoğlu'nun yeri için 2 isim öne çıkıyor - 2. Resim

Rıza Akpolat

Akpolat’ı destekleyenler ise İmamoğlu’nun önce CHP Genel Başkanı olmasını, bir süre genel siyaset yaptıktan sonra Cumhurbaşkanı adayı olmasını savunuyorlar.  

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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