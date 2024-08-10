Paris'teki lüks davet gündem olmuştu! İmamoğlu suskunluğunu bozdu

Olimpiyatları izlemek için gittiği Paris'te İBB bütçesiyle lüks davetler verdiği iddiasıyla tepki çeken Ekrem İmamoğlu, suskunluğunu bozdu. Yapılan harcamaları savunan İmamoğlu, "İftiralarla karşı karşıya kaldık." dedi.

İBB tarafından geçtiğimiz günlerde Paris'teki Galliera Sarayı'nda gerçekleştirilen organizasyonda İstanbul'un konumu, tarihi ve kültürü tanıtıldı. Törene İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve çok sayıda davetli katıldı.

ŞATAFATLI DAVET TEPKİ ÇEKTİ

Öte yandan sosyal medyada ise bu etkinliğe dair detaylar gündem oldu. Paris’te 1895 yılında açılan, 7 bin 500 metrekare alanda kurulu, 1200 metrekare fuaye alanına sahip Galliera Sarayı, 1977 yılında itibaren moda müzesi olarak kullanılıyor. İddialara göre buranın kirası için günlük 300 bin euro ödendi. Alkol servisinin de yapıldığı gecede ise sanatçı Karsu sahne aldı.

Söz konusu iddialar tartışmalara neden olurken İmamoğlu'nun danışmanlarından Murat Ongun sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Ongun, "Paris’teki 'İstanbul Evi' ile ilgili kamuoyuna yansıyan bilgiler doğru değildir. Evin haftalık kirası 249 bin euro olup tüm masraflar sponsorların şartsız bağışı ile karşılanmıştır. İstanbul’un olimpiyat adaylığı yolundaki bu önemli uluslararası tanıtım faaliyeti için İBB bütçesinden para harcanmamıştır. Kamuoyunu yanıltıcı bilgilere lütfen itibar etmeyiniz." dedi.

İMAMOĞLU'NDAN PARİS ELEŞTİRİLERİNE CEVAP

Konuyla ilgili sessizliğini bozdan İmamoğlu ise "Biz orada İstanbul'u tanıtmak, anlatmak için bulunurken burada dakika dakika ne yaptığımıza ilişkin iftiralarla karşı karşıya kaldık. Bu lafların geçerliliği yok. 4 gün Paris'teydik.. Olimpiyat oyunlarını izledik. Biz orada İstanbul'u tanıtmak, anlatmak için bulunurken burada dakika dakika ne yaptığımıza ilişkin iftiralarla karşı karşıya kaldık. 2036'da olimpiyatlara İstanbul'da ev sahipliği yaptığımızda çabalarımız daha iyi anlaşılacak. Bu lafların geçerliliği yok." dedi.

"HESAP VEREMEYECEĞİMİZ KONU YOK"

İmamoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: "Biz orada da ne yaptığımızı biliyoruz burada da ne yaptığımızı biliyoruz. Bu kirli dili kullananlara milletimiz gerekli dersi verip bulundukları yerden yollayanlara kadar doğruları anlatmaya devam edeceğiz. Biz işimize bakıyoruz. Hesabını veremeyeceğimiz hiçbir konu yok."