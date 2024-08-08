İBB bütçesiyle Paris’te günlüğü 300 bin euroya ev mi tuttular? İmamoğlu'nun danışmanı iddialara cevap verdi

2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nın gerçekleştirildiği Paris'te, İstanbul’un tanıtımı için "İstanbul Evi" etkinliği düzenlendi. Geceye Ekrem İmamoğlu ev sahipliği yaparken, İBB'nin mekana günlük 300 bin euro verdiği iddiası ise gündeme bomba gibi düştü. İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun iddialara cevap verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) iş birliğiyle Galliera Sarayı'nda gerçekleştirilen organizasyonda İstanbul'un konumu, tarihi ve kültürü tanıtıldı.

İMAMOĞLU'NDAN GÖSTERİŞLİ PROGRAM

Etkinliğin açılışında konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'un olimpiyat oyunlarına ev sahipliği yapabilecek kapasitede olduğunu söyledi. Törene CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TMOK Başkanı Uğur Erdener, Avrupa Olimpiyat Komitesi İcra Kurulu Üyesi ve Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkanı Murat Aksu, A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman ve davetliler katıldı.

İBB BÜTÇESİNDEN GÜNLÜK 300 BİN EURO MU VERİLDİ?

Öte yandan sosyal medyada ise bu etkinliğe dair detaylar gündem oldu. Paris’te 1895 yılında açılan, 7 bin 500 metrekare alanda kurulu, 1200 metrekare fuaye alanına sahip Galliera Sarayı, 1977 yılında itibaren moda müzesi olarak kullanılıyor. İddialara göre buranın kirası için günlük 300 bin euro ödendi. Alkol servisinin de yapıldığı gecede ise sanatçı Karsu sahne aldı.

MURAT ONGUN'DAN 300 BİN EURO AÇIKLAMASI

Söz konusu iddialar tartışmalara neden olurken İmamoğlu'nun danışmanlarından Murat Ongun sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Ongun, "Paris’teki 'İstanbul Evi' ile ilgili kamuoyuna yansıyan bilgiler doğru değildir. Evin haftalık kirası 249 bin euro olup tüm masraflar sponsorların şartsız bağışı ile karşılanmıştır. İstanbul’un olimpiyat adaylığı yolundaki bu önemli uluslararası tanıtım faaliyeti için İBB bütçesinden para harcanmamıştır. Kamuoyunu yanıltıcı bilgilere lütfen itibar etmeyiniz." dedi.

Öte yandan İmamoğlu'nun uzun süredir ailesiyle Paris'te olduğu, olimpiyatları takip ettiği öğrenildi. İddialara göre İBB başkanı bu tatili için izin yerine 'görevlendirme' yaptırdı. Bu da İmamoğlu'nun görevlendirme dolayısıyla her gün euro olarak harcırah alacağı anlamına geliyor.