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AK Parti'de 4 il başkanı değişti! Aralarında Erdoğan'ın memleketi Rize de var

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
AK Parti&#039;de 4 il başkanı değişti! Aralarında Erdoğan&#039;ın memleketi Rize de var

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın değişim sinyalleri hayata geçmeye başladı. Kabine'deki revizyonun ardından şimdi de Rize, Şanlıurfa, Mardin ve Kahramanmaraş AK Parti il başkanları değiştirildi.

AK Parti'de seçimin ardından başlayan değişim, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "31 Mart seçim sonuçlarını partimiz ve davamız açısında hayra tebdil açısından ne varsa ele alacağız. Milletin sınıfta bıraktığını biz baş tacı edemeyiz. Yeni isimlerle yola devam edeceğiz" sözlerinin ardından devam ediyor. 

TEŞKİLAT BAŞKANLIĞI DUYURDU

Son olarak Kabine'de yaşanan 2 bakan değişikliğinin ardından AK Parti Teşkilat Başkanlığı; Rize, Şanlıurfa, Mardin ve Kahramanmaraş'a yeni il başkanları atandığını duyurdu.  Kahramanmaraş İl Başkanlığına Burak Gül atanırken açıklamada "Bugüne kadar göstermiş olduğu özverili çalışmalarından dolayı vekâleten görev alan Sn. Cüneyt Doğan’a teşekkür ediyor, yeni görevlendirilen il başkanımıza başarılar diliyoruz" denildi.

Mardin İl Başkanlığına Mehmet Uncu atandı. Yapılan duyuruda "Bugüne kadar göstermiş olduğu özverili çalışmalarından dolayı Sn. Vahap Alma’ya teşekkür ediyor, yeni görevlendirilen il başkanımıza başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.  Şanlıurfa İl Başkanlığına ise Mehmet İlhami Günbegi atandı.

ERDOĞAN'IN MEMLEKETİNDE DE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın memleketi Rize'de de değişiklik yaşandı. Buna göre Rize İl Başkanlığına Yılmaz Katmer getirildi. Açıklamada, "Bugüne kadar göstermiş olduğu özverili çalışmalarından dolayı Sn. Hikmet Ayar’a teşekkür ediyor, yeni görevlendirilen il başkanımıza başarılar diliyoruz." denildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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