Dövizde yükseliş… Tamam mı, devam mı? Faiz zirvede, dolar beklemede!

8 Ağustos 2024 dolar fiyatı 33,52 TL’den güne başlıyor. Gecelik TL faizleri dün %52,96 ile son iki ayın zirvesine çıktı. TCMB’nin de hafta başındaki küresel çalkantılar sırasında, piyasalara yaklaşık 5 milyar dolarlık bir müdahalede bulunduğu hesaplanıyor. Tedbirlerle birlikte dolar 33,66 TL zirvesinden dönerken, gözler bugün TCMB tarafından açıklanacak yılın üçüncü enflasyon raporuna çevrildi.

Çok farklı sektörler öne çıktı! Düşen borsada, hangi hisseler yükseldi?

Çok farklı sektörler öne çıktı! Düşen borsada, hangi hisseler yükseldi?

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Küresel piyasalardaki sert hareketlerin damga vurduğu haftada, iç piyasada döviz kurlarındaki hareketlilik de takip ediliyor. Bu hafta 33,66 ile rekor seviyeyi test eden dolar, TCMB’nin devreye girmesi ve gecelik faizlerin %53’e yaklaşmasıyla birlikte sakinleşti.

8 AĞUSTOS 2024 DOLAR FİYATI

Bankalar arası piyasada 8 Ağustos 2024 dolar fiyatı 33,52 TL’den güne başlıyor. Kapalıçarşı’daki döviz bürolarında ise işlemler 33,45-33,55 TL alım ve satım aralığında seyrediyor. Dolarda son 3 günde 33,50 üzerinde tutunma eğilimi dikkat çekerken, kısa vadede 33,44 destek ve 33,60 direnç olarak izleniyor.

REZERVLERDE GERİLEME

Bu haftanın ilk 2 işlem gününde küresel piyasalardaki çalkantıyla birlikte TCMB’nin rezervlerinde de 5 milyar dolara yakın bir gerileme yaşandığı hesaplanıyor. Bunun çoğunun “carry trade” işlemlerinden kaynaklandığı tahmin ediliyor. Son aylarda ülkeye “cary trade” ile 20 milyar dolar sıcak para girmişti.

JAPON YENİNDE SON DURUM

Son 1 aylık süreçte 162,00’den düşüşe geçen ve hafta başında 141,70’e gerileyen USD/JPY paritesi, Japon yeninde “hızlı değerlenmeye” işaret ederek “carry trade” pozisyonlarını tehdit etmişti. Japonya Merkez Bankasından gelen güvercin mesajlarla yükselen parite, bugün 146,00’ya yakın seyrediyor.

GECELİK FAİZLER ARTIŞTA

USD/JPY paritesinde yaşanan kısmi toparlanma “carry trade” pozisyonları üzerindeki kısa vadeli riskleri de bir miktar hafifletti. Öte yandan gecelik TL faizi dün %52,96’ya yükselerek son iki ayın zirvesine yöneldi. Bu fiyatlama da likidite daralmasını sağlayarak, TL’de değer kaybını hafifletti.

GÖZLER TCMB’DE…

Bu arada TCMB tarafından bugün “Enflasyon Raporu 2024-III” sunumu yapılacak. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan tarafından gerçekleştirilecek sunumda, gelecek dönem enflasyon beklentileri paylaşılacak. Para politikasına dair işaretler de gelebileceği için piyasalar dikkatle takip edecek.