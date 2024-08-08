Çok farklı sektörler öne çıktı! Düşen borsada, hangi hisseler yükseldi?

Borsada son dakika! BİST100 endeksi dünkü işlemlerde 10.024’ten kapandı ve haftanın ilk 3 gününde %4,3 geriledi. Küresel şokların vurduğu borsada 3 günlük dönemde TUKAŞ Gıda %14,56, OBA Makarna %8,32, KOZA Madencilik %8,16, Limak Çimento %7,00 ve KOZA Altın %5,24 primle pozitif ayrıştı. Analistler; endekste 10.000 seviyesinin kritik destek olduğunu belirterek, bu gibi çalkantılı dönemlerde farklı sektörlerin öne çıkabileceğini ifade ediyor.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Borsa İstanbul’da BİST100 endeksi, küresel piyasalarda çok sert hareketlerin yaşandığı bu haftanın ilk 3 işlem gününde yüzde 4,3 geriledi. Son dönemde zayıf seyreden ve geçen cuma 10.473’ten kapanış gerçekleştiren BİST100, dünkü işlemleri de 10.024’ten tamamladı.

10.000 KRİTİK DESTEK

Bu hafta endeks en düşük 9733 ve en yüksek 10.193 seviyesini gördü. İki ay aranın ardından ilk defa 10.000 puanın altı test edildi. Psikolojik destek olarak da öne çıkan 10.000’in üzerinde kalıcılık önemseniyor. Aksi takdirde tekrar 9850-9700 bandına doğru geri çekilme riskinden söz ediliyor.

DÜŞÜŞTE YÜKSELENLER

Bu arada BİST100 endeksine dahil şirketler arasında yer alan 10 hisse, bu hafta yükselmeyi başararak endeksten pozitif ayrıştı. Son 3 günlük dönemde söz konusu hisseler ve gerçekleşen primler şöyle:

1-TUKAŞ Gıda; %14,56

2-OBA Makarna; %8,32

3-KOZA Madencilik; %8,16

4-Limak Çimento; %7,00

5-KOZA Altın; %5,24

6-SDT Uzay Teknolojileri; %3,37

7-İş Yatırım; %2,14

8-Türk Telekom; %1,77

9-Enka İnşaat; %1,66

10-ARD Bilişim; %0,94

DİKKAT ÇEKENLER

Analistler; pozitif ayrışan şirketlere bakıldığında ağırlıklı olarak gıda, inşaat, madencilik ve bilişim gibi sektörlerin öne çıktığını belirterek, “Borsanın baskı altında kaldığı bu gibi dönemlerde, banka ve holding sektör hisselerinin daha geride kaldığı görülebilir. Önceden hızlı yükselmiş ve zayıf bilanço açıklayan hisselerde de baskı sürebilir. Endekste yeni dengelerin oluşması biraz zaman alabilir. Yatırımcılar bu hususlara dikkat etmeli” ifadelerini kullanıyor.