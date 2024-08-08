Altın neden yükselmiyor? İşte fiyatları frenleyen 3 sebep

Altında son dakika! 8 Ağustos 2024 gram altın fiyatı 2580 TL ve ons altın fiyatı 2395 dolardan güne başlıyor. Borsalardaki volatilitenin ardından nakde dönmek için yapılan satışlar, FED’den agresif faiz indirimi beklentilerinin gerilemesi ve Orta Doğu’da jeopolitik risklerin daha fazla ısınmaması; altın fiyatlarında yükselişi frenliyor. Analistler ons altında 2365-2380 dolar bandının üzerinde kalıcılık halinde, her an yükselişin masada olacağını belirtiyor.

TÜRKİYE GAZETESİ / EKONOMİ SERVİSİ - Altın fiyatlarında son bir haftanın düşük seviyelerine yakın yatay görünüm devam ediyor. Dünkü işlemlerde ons altın 2400 dolar ve gram altın 2600 TL’nin üzerini test etti. Ancak gelen satışların da etkisiyle birlikte altın fiyatları, tekrar aşağı yöneldi.

8 AĞUSTOS GRAM ALTIN FİYATI

Serbest piyasada 8 Ağustos 2024 gram altın fiyatı 2580 TL’den güne başlıyor. Kapalıçarşı’da ise işlemler 2600-2640 TL alım ve satım aralığında seyrediyor. Çeyrek altın sabah saatlerinde 4 bin 315 TL, yarım altın 8 bin 620 TL ve tam altın 17 bin 190 TL’den satılıyor.

8 AĞUSTOS GRAM ALTIN FİYATI

Küresel piyasalarda ons altında işlemler 2395 dolara yakın devam ediyor. ABD’de gösterge tahvil faizi %4’ün hemen altında bulunurken, dolar endeksi 103,00 seviyesine yakın sakin seyrediyor. Küresel risk endeksi (VIX) ise, 22 sınırından tekrar yükselişe geçerek 28’e yaklaştı.

NAKDE DÖNÜŞ SATIŞLARI

Altın fiyatlarının 3 sebeple baskı altında kaldığı belirtiliyor. ABD endekslerinde dün tekrar %0,60-%1,05 arasında satış baskısı öne çıktı. Asya borsalarında alımlar hız kesti. Japonya borsasında düşüş %1’e yaklaştı. Küresel fonların nakde dönmek için yaptığı satışların sürmesi, altında baskıya sebep oluyor.

FED BEKLENTİLERİ GERİLEDİ

İkinci sebep olarak FED tahminleri öne çıkıyor. Pazartesi yaşanan çalkantıda, FED’den eylülde “0,50 baz puanlık faiz indirimi” tahminleri %90’a kadar çıkmıştı. Bugün bu beklenti %69’a kadar geriledi. Acil faiz indirimi de “şimdilik” masadan kalkınca altın fiyatları frene bastı.

JEOPOLİTİK RİSKLERDE SON DURUM

Son olarak Orta Doğu’daki çatışmaların henüz korkulan boyuta ulaşmaması da altında “güvenli liman alımlarını” yavaşlattı. Analistler, ons altında 2365-2380 dolar bandının önemli bir destek olduğunu ve bu bölge üzerinde kalıcılık halinde, yükselişlerin her zaman masada olacağını belirtiyor.