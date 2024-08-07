Fiyatlar zirveden döndü! Dolarda kritik haber Japonya’dan geldi

Dolarda son dakika! Dün 33,66 TL ile zirve yapan dolar fiyatı, 7 Ağustos 2024 işlemlerine 33,50 TL’den başladı. Japonya Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Uchida’dan ‘gevşek para politikası’ mesajları geldi. Dolar, yen karşısında tekrar yükselişe geçti. Böylece dünyada da ‘carry trade’ işlemleri üzerindeki riskler hafifledi. Dolar/TL’de kısa vadede 33,48 destek ve 33,60 TL direnç olarak takip ediliyor.

TÜRKİYE GAZETESİ / EKONOMİ SERVİSİ - Küresel piyasalarda “ABD’de resesyon korkusu”, “Japonya’da değerli Yen” ve “Orta Doğu’da savaş riski” denkleminde yaşanan gerilimler, iç piyasalarda da etkisini gösteriyor. Aylardır döviz kurlarındaki yatay hareketlilik, yerini “sınırlı yükselişe” bıraktı. Dolar da yoğun küresel gündemde 33,66 TL ile tüm zamanların rekorunu test etti. Ardından kur, bir miktar geri çekildi.

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7 AĞUSTOS 2024 DOLAR FİYATI

Bankalar arası piyasada 7 Ağustos 2024 dolar fiyatı 33,50 TL’den güne başlıyor. Kapalıçarşı’daki döviz bürolarında işlemler 33,41-33,51 TL alım ve satım aralığında devam ediyor. Bu hafta dolar endeksinde (DXY) yaşanan güç kaybına rağmen, gelişmekte olan ülkelerin para birimleri, küresel risk iştahındaki düşüşten olumsuz etkilendi. Türk lirasında da benzer sebeplerle kademeli değer kaybı yaşandı.

CARRY TRADE TAMAM MI DEVAM MI?

Öte yandan Japon yeni krizi ile dünyada ‘carry trade’ işlemleri de sorgulanmaya başladı. Rahatlatan açıklama Japonya Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Shinichi Uchida’dan geldi. Uchida; piyasalarda keskin dalgalanmalar gördükleri için şimdilik parasal genişlemenin mevcut seviyelerini koruyacaklarını, para politikasını gevşek tutacaklarını ve istikrarsız piyasada faiz oranlarını artırmayacaklarını açıkladı.

DOLARDA BU SEVİYELERE DİKKAT

Uzak Doğu’dan gelen bu haberle birlikte dolar, Japon yeni karşısında tekrar değer kazanmaya başladı. Hafta başında 141,00 sınırına kadar çekilen USD/JPY paritesi, bugün 147,00’nin üzerine çıktı. Bu hareketle birlikte ‘carry trade’ işlemleri üzerindeki risk de azaldı. İçeride de dolar/TL’de kısa vadede 33,48 TL destek ve 33,60 TL direnç seviyeleri olarak takip ediliyor.

FAİZLERDE YÜKSELİŞ EĞİLİMİ

Bu arada içeride faizlerde de yükseliş eğilimi öne çıkıyor. Bu yıl Türk tahvillerinde 10 milyar dolara yakın alım gerçekleştiren yabancı yatırımcıların, son 1 haftalık süreçte bir miktar satış yaptığı ve bu etkiyle birlikte 2 yıllık gösterge tahvil faizinin %43’e yaklaştığı görüldü. Gecelik TL faizleri de dün %52,78’e yükselerek, son 1 ayın zirvesine yöneldi. Faizdeki bu yükselişin, TL’ye de destek olması bekleniyor.