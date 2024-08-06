Dolar yükseldi, altın geriledi, borsa tepkisiz! 'Kara Pazartesi'nin ardından...

Piyasalarda son dakika! ‘Kara pazartesi’nin ardından ilk işlem gününde dolar 33,61 TL ile yeni rekor seviyesini test etti. Borsa 10.000 puanın üzerinde tutunamadı. Özellikle banka hisselerinde kayıplar devam etti. ABD tahvil faizlerinde yönün tekrar yukarı dönmesi ise altın fiyatlarını baskıladı. Ons altın 2385 dolar ve gram atın 2575 TL’ye geriledi.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Piyasalarda sert hareketlerin yaşandığı pazartesi gününün ardından, gözler bugünkü işlemlere çevrilmişti. Haftanın ikinci işlem gününde borsada tepki alımları cılız kaldı. Dolarda tarihî zirve seviyeler test edildi. Altın fiyatlarında ise sınırlı değer kaybı yaşandı.

DOLARDAN YENİ REKOR

Bankalar arası piyasada 6 Ağustos 2024 dolar fiyatı 33,61 TL ile rekor kırdı. Küresel piyasalarda “carry trade” işlemlerinden kaynaklanan endişeler içeride de yakından takip edilirken; bugün TL gecelik faiz oranı, %52,78 ile son bir ayın zirve seviyesini gördü. TL’de haftalık değer kaybı ise %2’yi buldu.

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ALTIN FİYATLARI DÜŞTÜ

Bugün ABD tahvil faizlerinde yaşanan yükseliş altın fiyatlarını baskıladı. Dün 3,65 seviyesini gören 2 yıllık tahvil faizi bugün 3,98’e yöneldi. Ons altın 2400 dolar üzerinde tutunamayarak 2385 dolara çekildi. Gram alton da 2600 TL’nin üzerini görse de, onstaki gerilemeden etkilenerek 2575 TL’ye düştü.

BORSA YATAY KAPANDI

Borsa İstanbul’da BİST100 endeksi bugün en yüksek 10.193 seviyesini test etti. Ancak gelen satışlarla birlikte 10.000’in üzerinde tutunamadı. %0,12 gerileyen endeks, 9881 puandan günü tamamladı. Banka hisselerinde %2’nin üzerinde düşüşler gerçekleşirken, sınai sektör endeksi %1’e yakın prim yaptı.

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DOLAR VE BORSADA BEKLENTİ

Analistler; küresel gerilimin tırmandığı bu gibi dönemlerde kurlarda sınırlı ve kontrollü yükselişin piyasa tarafından kabul edilebileceğini belirterek, “Borsada zaten satış baskısı vardı, son yaşananlar üzerine geldi. Endekste 9700 desteği korundukça orta-uzun vadeli fırsatlar kollanabilir” görüşünü dile getiriyor.