Bakan Şimşek açık açık uyardı: Çok kazananlar Maliye mutlaka kapınızı çalacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek kuyum sektörüne yapılan denetimlerin tüm sektörleri kapsayacağını söyledi ve 'kayıt dışıyla mücadele' mesajı verdi. "Teknoloji anlamında ne gerekiyorsa devreye alacağız." diyen Bakan Şimşek, "Çok kazananlar mutlaka Maliye kapınızı çalacak" ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in, "Biz az kazanandan en az vergiyi almak için bir sistem kurgulayacağız ama çok kazananları uyarıyorum, vergi kaçırma, kayıt dışı çabalarının cezalarını ağırlaştıracağız, denetimleri sıklaştıracağız." sözlerinin ardından Bakanlık ekipleri harekete geçmiş ve kuyum sektöründe faaliyet gösteren 552 mükellefin 9 büyükşehirdeki 707 adresinde eş zamanlı denetim başlatmıştı.

Canlı yayında konuyla ilgili açıklama yapan Bakan Şimşek, 'kayıt dışı ile mücadele' vurgusu yaptı, "Çok kazananlar mutlaka Maliye kapınızı çalacak." ifadelerini kullandı.

Teknoloji anlamında tüm sistemlerin devreye alınacağını belirten Şimşek, 'yapay zeka müfettişleri' vasıtasıyla tüm mükelleflerin denetim altında olacağını söyledi.

Bakan Şimşek şöyle konuştu:

"Daha geçen hafta ekip bana bir sunum yaptı, 'yapay zeka vergi müfettişi' konusunda. Şu anda mükelleflerin diyelim ki yüzde 2'sini denetliyorsak, tamamını denetlemek istiyoruz. Eğer yapay zeka 2 yıl içinde insan aklını geçecekse o zaman bizim yapay zeka müfettişlerimiz de tüm mükellefleri denetleyecek. Bugünden söylüyorum; teknoloji anlamında ne gerekiyorsa devreye alacağız. Bütün bu konulara önümüzdeki dönemde eğileceğiz. Kayıt dışı ile mücadele edeceğiz, sektör söylemem yanlış yerlere çekilir. Özellikle kayıt dışı ve çok kazananlar... Çok kazananlar mutlaka Maliye kapınızı çalacak."