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Küresel çöküntü Türkiye'yi etkiler mi? Bakan Şimşek'ten dikkat çeken açıklamalar

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Küresel çöküntü Türkiye&#039;yi etkiler mi? Bakan Şimşek&#039;ten dikkat çeken açıklamalar

Ekonomi Haberleri

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek canlı yayında soruları cevapladı. "Küresel finansal koşulların da bu gelişmeler ışığında gevşemesi Türkiye gibi ülkelerin lehine." diyen Bakan Şimşek, "Yabancı pozisyonunun çok yüksek olmaması, hikayemizin olması, petrol fiyatlarındaki düşüşün bize olumlu yansıyacak olması, küresel finansal koşulların gevşemesinin Türkiye'nin lehine" diye konuştu. Şimşek enflasyonla ilgili de "Çektiğimiz sıkıntılara değecek. 2025'te rahatlayacağız." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, özel bir televizyon kanalında soruları cevapladı.

Bakan Şimşek'in açıklamaları şöyle:

KÜRESEL PİYASALARDAKİ SERT DALGALANMA 

Küresel çalkantı geçici bir panik atağa benziyor. Çalkantı geçici. Japonya'da Yen'in dolara karşı değerlenmesi buna sebep oldu.

Küresel büyümede yavaşlama varsa bizi olumsuz etkiler, beraberinde petrol ve emtia fiyatlarında düşüş geliyor. Petrol fiyatlarındaki düşüş cari açık ve enflasyon kanalıyla olumlu etkiler.

Herkesin kafasındaki soru... Bu tür çalkantılar Türkiye'yi nasıl etkiler... Bizim bir hikayemiz var. dezenflasyon hikayesi, yapısal dönüşüm hikayesi... Dolayısıyla hikayesi olan ülkeler bu tür olumsuz koşullarda bile az etkilenebilirler. Yabancı pozisyonunun çok yüksek olmaması, hikayemizin olması, petrol fiyatlarındaki düşüşün bize olumlu yansıyacak olması, küresel finansal koşulların gevşemesinin bizim gibi ülkelerin lehine olması gibi faktörler bu türden çalkantıların Türkiye'ye yansımalarını sınırlar.

ENFLASYONDAKİ DÜŞÜŞ SÜRECEK Mİ?

Temmuz ayındaki düşüş oldukça güçlüydü. Ağustosta enflasyon düşüşü temmuzda olduğu gibi sert olacak.

Reform programımız milletimizi pahalılıktan kurtaracak.

Bu yıl zorlu geçiş yılıydı, çektiğimiz sıkıntılara değecek. Dezenflasyon kolay değil. 70'lerde, 80'lerde, 90'larda dezenflasyon programları açıklandı. Birçok hükümet enflasyonu düşürmek için ekipler kurdu. Kolay değil ve zaman alıyor. 

Enflasyon sert düşüyor, 2025'te rahatlayacağız.

Enflasyonda yılı %40 seviyesinde kapatacağımıza inanıyoruz.

2 kademe not artışı istisnadır. Moody's bunu tarihimizde ilk kez yaptı. 3 kredi derecelendirme kuruluşu da not artırımı yaptı. Bu alanda tek ülke olduk.

('Yatırım yapılabilir' statüsü ne zaman?)2013'te bunu elde etmiştik, yeniden yaparız, bu bir süreç işi. Programımızı uygulamaya başladıktan sonra ilgi arttı.

Nüfusu çok olup kişi başı geliri 13 bin dolar olan ülke çok az.

ORTA VADELİ PROGRAM HEDEFLERİNDE FARKLILIK OLACAK MI?

OVP 3 yıllık bir program ve bu her sene yenileniyor. Her sene özel sektör için rehber, kamu için bağlayıcı bir yol haritası açıklamamız gerekiyor. Makro finansal istikrarı pekiştirecek adımlar içeriyor. Enflasyonla ilgili olarak tereddüdümüz yok. Enflasyonu aşağı çekmek en büyük önceliğimiz. Dar gelirli kesimlerin enflasyon sıkıntısından kurtarmak en büyük önceliğimiz ve geri adım atmayacağız. Hedefleri değiştirmeyi düşünmüyoruz. İddialı olabilir ama gerekli tedbirleri alıp yola devam edeceğiz.

Bu sene enflasyonun üst bandı %42, yakalayacağımıza inanıyoruz. Bütçe açığı %6.4 olarak öngörülüyor, muhtemelen %4.7 olacak gibi görünüyor dedik geçen sene. Nakit akışına bakacağız, biraz daha yüksek görünüyor. Cari açığı %3.1 bekliyorduk, muhtemelen %2.0 hatta daha düşük olacak. Rezerv birikimi bizim hayal ettiğimizin ötesinde. SWAP hariç rezervlerde artıya birkaç yılda geçebilir miyiz diye düşünürken ilk yılda bunu muazzam şekilde başardık. Rezervlerde 90 milyar doların üzerinde bir iyileşmeden bahsediyoruz. 

Ayrıntılar geliyor...

Düzenleyen:  - Ekonomi
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