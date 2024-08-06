Dünya piyasaları Tokyo'ya kilitlendi! Japonya borsası bugün de şaşırtıyor

Japonya borsasında yaşanan çöküşün ardından bugün tam tersi bir görünüm hâkim! Tokyo Nikkei endeksi, dünkü %12,40’lık düşüşün ardından bugün %10 yükseliyor. Diğer Asya piyasalarında ve ABD vadeli endekslerinde de artışlar yaşanırken, dünya piyasaları nefes aldı. Analistler; Japon yeninde bir miktar değer kaybı, FED’den faiz indirimi beklentileri ve sert düşen hisselerde tepki alımları ile birlikte, piyasaların sakinleştiğini belirtiyor.

ABD ve Avrupa borsaları kayıplar derinleşti! "Muhteşem 7'li" 700 milyar dolar kaybetti

ABD ve Avrupa borsaları kayıplar derinleşti! "Muhteşem 7'li" 700 milyar dolar kaybetti

TÜRKİYE GAZETESİ / EKONOMİ SERVİSİ - Dünya piyasalarının gözü, merkez üssü Japonya olan büyük finansal depremin ardından Tokyo’ya çevrildi. Dünkü işlemlerde %12,40 gerileyerek, son 37 yılın en büyük çöküşünü yaşayan Japonya borsasında, bugün tam tersi bir seyir izleniyor. Japonya Nikkei Endeksi 6 Ağustos Salı günü işlemlerinde %10 yükselişle birlikte tekrar 3750 seviyesinin üzerine çıktı.

JAPON YENİNDE SON DURUM

Japonya Merkez Bankası, 30 Temmuz’da faiz oranlarını 2008′den bu yana en yüksek seviyeye çıkarmıştı. Bu etkiyle birlikte dolar karşısında hızla değer kazanan yen, dün 141,60 seviyesini görmüştü.

Bugünkü işlemlerde ise USD/JPY paritesi tekrar 145,00 seviyesinin üzerine çıktı. Japon yeninde değer kaybına işaret eden bu hareketlilik, “carry trade” işlemleri için de güven vererek borsaları destekledi.

SATIŞI ROBOTLAR MI KÖRÜKLEDİ?

Son günlerde ABD’den gelen zayıf ekonomik verilerle birlikte resesyon korkusunun da arttığına dikkat çeken analistler, “Şimdi FED’den daha agresif faiz indirimleri bekleniyor. Bununla birlikte dünkü işlemlerde panik havası, robotların satışlarıyla da alevlenmiş olabilir. Hisse senetlerinde son düşüşün tepki alımların da gözlemleniyor. Bu unsurlarla piyasalar pozitife döndü” ifadelerini kullanıyor.

DİĞER BORSALAR DA YÜKSELİŞTE

Normal şartlarda 20 seviyesinin altında seyreden küresel korku endeksi (VIX), dün 65’e tırmanarak pandemi dönemindeki seviyelere çıkmıştı. Bugün ise VIX, tekrar 35 seviyelerine yaklaştı. Tansiyonun düşmesiyle birlikte Güney Kore ve Tayvan borsalarında da %4’e yaklaşan yükseliş yaşanıyor.

TEPKİ ALIMLARI KALICI MI?

ABD vadeli endekslerinde %1 civarı artış dikkat çekerken; analistler, bu tepkilerin kalıcı olması için güven veren ekonomik veriler ve büyük merkez bankalarından gelebilecek tedbirlerin önemli olduğunu vurguluyor.