Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Kuyum sektörü mercek altında! 9 büyükşehirde 707 adrese denetim başladı

Kuyum sektörü mercek altında! 9 büyükşehirde 707 adrese denetim başladı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Kuyum sektörü mercek altında! 9 büyükşehirde 707 adrese denetim başladı

Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Bakan Mehmet Şimşek'in "Ortalama bir kuyumcunun beyan ettiği aylık vergi matrahı 16 bin 46 lira." açıklamasının ardından gözlerin çevrildiği kuyumculuk sektörüne yönelik operasyon başladı. Maliye ekipleri kuyum sektöründe faaliyet gösteren 552 mükellefin 9 büyükşehirdeki 707 adresinde eş zamanlı denetim başlattı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ekipleri, Bakan Şimşek'in "Biz az kazanandan en az vergiyi almak için bir sistem kurgulayacağız ama çok kazananları uyarıyorum, vergi kaçırma, kayıt dışı çabalarının cezalarını ağırlaştıracağız, denetimleri sıklaştıracağız." sözlerinin ardından harekete geçti.

Vergi Denetim Kurulu (VDK) ilk aşamada, Şimşek'in "Ortalama bir kuyumcunun beyan ettiği aylık vergi matrahı 16 bin 46 lira. Bunlar çok düşük rakamlar." dediği kuyumculuk sektörünü yakın takibe aldı.

VDK ve Risk Analiz Genel Müdürlüğünün kuyum sektörüne yönelik yürüttüğü detaylı risk analiz çalışması sonucunda tespit edilen mükelleflerin iş yerlerinde kapsamlı fiili sayım yapılması kararlaştırıldı.

Buna göre, vergi müfettişleri ile Gelir İdaresi Başkanlığı personelinden oluşan yaklaşık 3 bin kişilik denetim ekibi eş zamanlı olarak kuyum sektöründe faaliyet gösteren 552 mükellefin 9 büyükşehirde bulunan 707 adresinde fiili sayım çalışması başlattı.

STOKLAR TEK TEK SAYILACAK

Saha denetimlerinde mükelleflerin mevcut stoklarının tek tek sayımı gerçekleştirilecek.

Sayım yanında işletmelerde faturasız altın ve değerli taşlar alım-satımı yapılıp yapılmadığı, ödemelerin ve tahsilatların firmaya ait olmayan banka hesapları üzerinden gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği, faturalarda ürünlere ait gerçek gram bilgilerine yer verilip verilmediği, mükelleflerin yetki belgesiz döviz alım-satımı yapıp yapmadığı da tespit edilecek. Ayrıca, iş yerlerinde başkalarına ait pos cihazlarının kullanılıp kullanılmadığı da kontrol edilecek.

Saha denetimlerinde riskli olduğu tespit edilen mükellefler, ayrıca vergi incelemesine alınacak.

Bakanlık, kuyumculuğun ardından diğer sektörlere yönelik inceleme ve saha denetimlerini plan dahilinde sürdürerek bu yıl denetimsiz hiçbir alan bırakmayacak.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Anadolu Ajansı
Haniye suikastında gece 2 detayı! Netanyahu'dan sessizlik emri geldiB sınıfı ehliyet 125 cc motor sürebilir mi? 125 cc motor kullanmak için hangi ehliyete sahip olmak gerekir? İşte detaylar
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sıfır aldığı aracı ekspere götürünce hayatının şokunu yaşadı - EkonomiSıfır aldığı aracı ekspere götürünce hayatının şokunu yaşadıHaziran ayı dış ticaret rakamları açıklandı - EkonomiHaziran ayı dış ticaret rakamları açıklandıTurizm gelirlerinde büyük artış! 2. çeyrek rakamı açıklandı - EkonomiTurizm gelirlerinde büyük artış!Merkez faizi ne zaman düşürecek? Goldman Sachs'tan sonra bir tahmin de JP Morgan'dan - EkonomiDünyaca ünlü bankalardan peş peşe tahminlerAraç sahipleri dikkat! MTV'de son gün, kaçıran faiziyle öder  - EkonomiBugün son gün, kaçıran faiziyle öderBitcoin’de Trump umudu zayıflıyor! Gözler FED’e çevrildi - EkonomiBitcoin’de Trump umudu zayıflıyor!
Sonraki Haber Yükleniyor...