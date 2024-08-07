Yükseliş devam edecek mi? Bitcoin ateş hattından çıkıyor

Hafta başında 49 bin 500 dolara kadar gerileyen Bitcoin, bugün 57 bin doları test ediyor. Küresel piyasalarda toparlanma çabaları Bitcoin’de de karşılık buluyor. Analistler, 56 bin 500 dolar seviyesinin kritik olduğunu, bu seviye üzerinde kalıcılık halinde tekrar 60 bin dolara hareketliliğin destek bulabileceğini belirtiyor. Aksi halde tekrar 53 bin 500 dolara varabilecek düşüşlerin yaşanabileceği uyarıları da yapılıyor.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Kripto para birimlerinde hafta başında yaşanan şok düşüşlerin ardından toparlanma eğilimi devam ediyor. Piyasanın en büyük para birimi Bitcoin’de pazartesi günü 49 bin 500 dolara kadar gerileme yaşanmıştı. BTC’de bir haftalık düşüşün boyutu %25’e ulaşmıştı. Japonya piyasalarında ve ABD teknoloji hisselerinde olumlu tepkiler, kriptolarda da kendini gösteriyor.

7 AĞUSTOS 2024 BTC FİYATI

Küresel borsalarda 7 Ağustos 2024 BTC fiyatı, sabah saatlerinde 57 bin doların üzerini test ediyor. Kritik direnç olarak öne çıkan 56 bin 500 doların aşılması, pozitif görünümü destekledi. Analistler, yükselişin güven vermesi için, bu seviye üzerinde kalıcılığın önemli olduğunu vurguluyor. Aksi takdirde tekrar 53 bin 500 dolara varabilecek geri çekilmelerin yaşanabileceği uyarıları yapılıyor.

7 AĞUSTOS 2024 ETH FİYATI

Bu arada piyasanın ikinci büyük para birimi Ethereum’da ise tepkinin daha sınırlı kaldığı dikkatlerden kaçmadı. Son düşüşte 2100 dolara kadar gerileyen Ethereum, bugünkü işlemlerde 2525 dolara yakın seyrini sürdürüyor. ABD’de geçen ay SEC’ten alınan onayın ardından ETF işlemlerinin de başladığı Ethereum’da; 2400 dolar destek ve 2700 dolar direnç olarak takip ediliyor.

BTC 2024 BEKLENTİ VE YORUM

Analistler; ABD başkanlık seçimleri öncesinde kripto para dostu Trump’ın anketlerdeki durumunun önemli olduğunu belirterek, “Son anketler başa baş bir seçime işaret ediyor. Öte yandan FED’in faiz indirimleri ile birlikte doların maliyetinin düşecek olması, BTC’ye destek olabilir. Bitcoin yatırımcısı artık kısa vadeli işlemlerden kaçınmalı, orta ve uzun vadeye odaklanmalı” şeklinde konuşuyor.