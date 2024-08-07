Şartlar, sarı metalden yana! Altın, bu seviyelerde fazla beklemez

7 Ağustos 2024 gram altın fiyatı 2580 TL ve ons altın fiyatı 2395 dolardan güne başlıyor. Küresel piyasalar hafta başındaki şoku atlatmaya çalışırken, hedge fonların nakde dönmek için altında da satışa yönelmesi, onsta yükselişi frenliyor. Analistler; şartların altından yana olduğunu belirterek “onsun 2400 dolar altında çok fazla kalıcı olmayabileceği” uyarısında bulunuyor. Gram altın ise dolardaki yükselişle birlikte daha diri duruyor.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Küresel piyasalar hafta başında Japonya merkezli şokun etkilerini atlatmaya çalışıyor. ABD borsalarında dün %1 civarındaki tepki alımlarının ardından, bu sabah Asya piyasalarında da yükseliş sürüyor. Japonya borsası %4’e yaklaşan primle birlikte, toparlanmaya devam ediyor. Öte yandan riskli dönemlerin güvenli limanı olan altın fiyatlarında ise bir baskı dikkat çekiyor.

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7 AĞUSTOS 2024 ONS ALTIN FİYATI

Küresel piyasalarda ons altın fiyatları, 2395 dolara yakın seviyelerde denge arayışını sürdürüyor. Altını yakından ilgilendiren dolar endeksi 103,20 ve ABD 2 yıllık tahvil faizleri %4 seviyesinde bulunuyor. Dolar göstergelerinde sınırlı da olsa değerlenme dikkat çekiyor. Hafta başında 65 seviyesini test eden küresel korku endeksi VIX ise 27,70’e kadar geriledi. Bu gösterge endişelerin de bir miktar dindiğine işaret etti.

7 AĞUSTOS 2024 GRAM ALTIN

Serbest piyasada 7 Ağustos 2024 gram altın fiyatı ise 2580 TL’den yeni güne başlıyor. Kapalıçarşı’daki kuyumcularda gram fiyatı 2615-2655 TL alım ve satım aralığında seyrediyor. İç piyasada fiziki altın fiyatlarının, dolar/TL’deki hareketlilik sebebiyle, makası bir miktar açtığı dikkatlerden kaçmıyor. Çeyrek altın sabah saatlerinde 4 bin 330 TL, yarım altın 8 bin 650 TL ve tam altın 17 bin 245 TL’den satılıyor.

ALTINDA BEKLENTİLER

Ons altında bu hafta başında en yüksek 2458 dolar seviyesi görüldü. Mevcut fiyatlar ise haftalık zirveye göre yaklaşık %2,5 değer kaybına işaret ediyor. Analistler, küresel piyasalarda her ne kadar tepki alımları yaşansa da temkinli duruşun devam ettiğini, nakde dönmek isteyen hedge fonların altında satış yaptığını ve bu sebeple fiyatlarda arzu edilen yükselişin henüz başlayamadığını ifade ediyor.

BU SEVİYELERE DİKKAT

Ons altında 2365-2380 dolar bandının destek olarak takip edilmesi gerektiği belirtilirken, analistler, ons altının 2400 dolar altında “çok fazla kalıcı olmayabileceği” uyarısında bulunuyor. Analistler, “FED’den daha yüksek faiz indirimleri beklentisi, yaklaşan ABD seçimleri öncesindeki belirsizlik ve jeopolitik risklerin de artarak devam etmesi, altın için pozitif beklentiler” şeklinde konuşuyor.