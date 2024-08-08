AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala'dan Instagram ve Roblox açıklaması: Kısa zamanda...

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, katıldığı canlı yayında erişim engeli getirilen Instagram'la ilgili konuştu. Ala, "İnsanların yaptığı paylaşımları kaldırıyorlar. Özgürlüklere müdahale ettikleri için Türkiye burada vaziyet aldı. Kısa zamanda netice alacağını düşünüyorum." dedi.

BTK tarafından geçtiğimiz hafta Instagram'a erişim engeli getirildi. Bakanlık ve firma yetkilileri arasında görüşmeler sürerken, Bakan Uraloğlu, "Kanunlarımızı, toplumsal hassasiyetlerimizi ön plana çıkarıyoruz ve onları sonuna kadar savunmaya devam edeceğiz. Süreci yakından takip ediyoruz, istediğimiz gerekler yerine getirildiği takdirde erişim engelini kaldıracağız. Bir toplantıya gerek kalmamasını umuyoruz, 'Sizin şu taleplerinizi karşıladık' dediklerinde, biz de bu erişimi sağlamış olacağız" dedi.

Dün akşam ise Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, çevrim içi oyun platformu Roblox.com'un Türkiye'de erişime kapatılmasının, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturma sonucunda Adana 6. Sulh Ceza Mahkemesi'nin kararıyla yapıldığını belirtti.

AK PARTİ'DEN INSTAGRAM AÇIKLAMASI: ÖZGÜRLÜKLERİ KISITLIYOR

Konuyla ilgili gelişmeler merakla takip edilirken AK Parti Genel Başkanvekili Efkan, NTV canlı yayınında burada insanların özgürlüklerinin söz konusu olduğunu söyleyip; "Türkiye'nin hassasiyetleri var. Biz burada özgürlüklerin garantisi olarak yürüyoruz. Birisi özgürlükleri kısıtlıyor. İnsanların yaptığı paylaşımları kaldırıyor. Özgürlüklere müdahale ettikleri için Türkiye burada vaziyet aldı. Türkiye burada özgürlükleri kısıtlamak için değil, özgürlükleri genişletmek için bu görüşmeleri yapıyor. Vatandaşlarımızdan sabır rica ediyorum. Biz, muhataplarımızın Türkiye'nin hassasiyetlerini dikkate alan adımları atsın diye uğraşıyoruz." dedi.

INSTAGRAM NE ZAMAN AÇILACAK?

Instagram'ın ne zaman açılacağı konusunda da görüşlerini paylaşan Ala, şöyle devam etti: "(Roblox) Diğerindeki engel ise çocukları korumaya yönelik. Mahkeme kararı var zaten orada. Bu alanı birlikte yönetmeliyiz. Biz, böyle bir iletişim devriminin olduğu çağda bunları kısıtlayarak yola devam etmeyi arzu eden bir iktidar değiliz. Ben kısa zamanda netice alacağını düşünüyorum."