Çocuklar için "yasadışı kumar oynamayı" kolaylaştıran Roblox kapatıldı! Roblox neden yasaklandı?

Kuzey Kore, Çin ve bir çok ülkede yasaklı olan Roblox, dün akşam itibarıyla Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişime kapatıldı. Eşcinsellik, LGBT ve yasadışı kumar propagandasının yapıldığı oyun platformu gençler için tehlike saçıyordu.

Oyun platformu Roblox'un neden açılmadığı ortaya çıktı! Çöktü mü, erişim engeli mi?

Oyun platformu Roblox'un neden açılmadığı ortaya çıktı! Çöktü mü, erişim engeli mi?

Tüm dünyada milyonlarca kullanıcısı olan Roblox, 2006 yılında David Baszucki ve Erik Cassel tarafından çevrimiçi oyun platformu olarak kuruldu. İçerisinde binlerce oyun barındıran uygulama, çocuklar arasında oldukça popüler.

”Pedofili yuvası” olarak da adlandırılan Roblox oyununun Türkiye'de 9 milyondan fazla kullanıcısı olduğu ve oyunu oynayan oyuncuların yüzde 4,43'ü Türk kullanıcıları oluşturuyordu.

"ÇOCUK İSTİSMARI" NEDENİYLE KAPATILDI

Çocuk istismarcılarının cirit attığı platformda, eşcinselliği özendirici sanal partiler düzenlenmesi ve bu tür etkinliklere çocukların katılımını teşvik etmek amacıyla "Roblox" isimli oyun ciddi tehlike saçmaktaydı. Roblox'un kapalı olduğu ülkeler arasında Çin, Guatemala, Ürdün, Kuzey Kore, Umman, Birleşik Arap Emirlikleri bulunuyor.

Roblox oyununun kapatılmasının sebebini Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıkladı, kararın "çocukların istismarına neden olacak içerikler barındırması" sebebiyle alındığını söyledi.

Bakan Tunç, X hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

YASADIŞI KUMAR SİTELERİYLE İŞ BİRLİĞİ İÇERİSİNDEYDİ

Ağustos 2023'te bir grup ebeveyn, Roblox'un çocuklar için yasadışı bir kumar sitesi gibi davrandığını iddia ederek dava açtı. Şikayette bulunan ebeveynlere göre, çocuklarının Roblox'un içerisinde bulunan para birimini kullanarak yasadışı kumar sitelerinde oyun oynuyorlardı.

Ebeveynler, Roblox'un bu sitelerle işbirliği içerisinde olduğunu ve şirketin bu durumun farkında olduğunu iddia etti. Kumar sitelerinin, Roblox içerisinde bulunan para birimini kullanarak dolarak dönüştürdüğünü ve Roblox'un yüzde 30 pay alarak para kazandığı belirtiliyor.

Davada adı geçen yasadışı üç kumar sitesi kumar oynatmak için çocuklardan Roblox hesabını bağlamasını istiyor ve "Robux" adı verilen oyun içi para birimi ile oyunlar oynanabiliyordu.

"Robux" adı verilen para birimiyle yazı tura oyunundan kart oyunlarına kadar bütün kumar oyunları çok kolay bir şekilde yasadışı sanal kumarhanede kullanılabiliyor.

PARA KAZANILDIĞINDA ROBLOX İLE PARA ÇEKİLİYORDU

Yasadışı kumar sitesinde oyun oynayan çocuklar para kazandıkları taktirde Roblox'un sanal para birimi "Robux" ile paralarını platformdan geri alabiliyordu.

Açılan davaya göre, kumar siteleri bu Robux transferlerini kolaylaştırmak için değersiz "sahte öğeler"in sahte satın alımlarını kullanıyor ve Roblox, oyuncular kumar sitelerinden hem nakit olarak para yatırdıklarında hem de nakit para çekimlerinde yüzde 30 işlem ücreti alıyor.

Oyuncu kaybederse, aktarılan "Robux"lar kumar web sitesi tarafından Roblox platformundaki bir "stok" hesabı aracılığıyla tutuluyor.

ROBUX GELİŞTİRİCİ DEĞİŞİM PROGRAMI KAÇAKÇILIK YUVASI

Roblox içerisinde harita tasarlayan ve çocukların yasadışı kumar oynaması için tasarlanan haritalar oluşturan geliştiriciler "Robux Geliştirici Değişim Programı" adı verilen sistemle sanal para birimini gerçek paralara döndürebiliyorlardı. Paralarını platformdan almak için gereksinimler şoke etti.

Geliştiricinin en az 13 yaşında olması, vergi evraklarını doldurması ve en az 30.000 Robux bakiyeye sahip olması gerekiyor.

Davaya göre kumar siteleri ayrıca Robux bakiyelerini gerçek paraya dönüştürmek için Geliştirici Değişim Programını kullanıyor. Ve söz konusu gerçek para da az bir miktar değil.

Yasadışı kumar sitesi sahiplerinin 2021'de sitede 7 milyar Robux'un (70 milyon dolardan fazla değerde) bahis oynandığı ve sitenin gelirlerinin 2022'de 10 kat arttığı iddia ediliyor. Davaya göre siteler ayrıca haritalarını tanıtmak için Roblox'a özel içerik üreten YouTuber'lar ile işbirliği içerisindeydiler.