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Roblox'a erişim engeli getirilmesinde baş faktör pedofili! Dünyayı sallayan belgeselden kan donduran gerçekler

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Roblox&#039;a erişim engeli getirilmesinde baş faktör pedofili! Dünyayı sallayan belgeselden kan donduran gerçekler

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Roblox'a gelen erişim engelinin nedenleri merak konusu oldu. Yapılan açıklamada, çocukların istismar ve cinsel içerikli paylaşımlar işaret edildi. Temmuz ayında Bloomberg'in hazırladığı "Roblox'un Pedofili Sorunu" belgeselinde konuşan Safe on Social CEO'su Kirra Pendergast'un "Şu anda yeryüzünden bir uygulamayı silebilseydim, o Roblox olurdu." sözleri tehlikenin boyutunu gözler önüne serdi.

Oyun platformu Roblox'a getirilen erişimin engelinin perde arkası aralanıyor. Milyonlarca kullanıcısı olan oyun platformu Roblox hakkındaki iddiaların en dikkat çekeni ise pedofili...

ROBLOX'A ERİŞİM ENGELİNİN NEDENLERİ NELER?

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sonucunda Roblox'a erişim engeli getirildi.

Yapılan açıklamada Roblox isimli oyun platformunda cna neden olan cinsel içerikli paylaşımlar yapıldığı belirtildi.

Eşcinselliği özendirici sanal partiler düzenlenmesi ve bunlara teşvik amaçlı çocukların katılımını sağlamak amacıyla "robux" isimli oyun parasının bot hesaplar tarafından dağıtılması da erişimin engellenmesine nedenlerden biri.

Roblox'taki söz konusu içeriklerin denetlenmesinin mümkün olmaması nedeniyle erişim engelinin getirildiği belirtildi.

Roblox'a erişim engeli getirilmesinde baş faktör pedofili! Dünyayı sallayan belgeselden kan donduran gerçekler - 1. Resim

BLOOMBERG: ROBLOX'UN PEDOFİLİ SORUNU

New York merkezli Bloomberg, bir süre önce Robox tehlikesine dikkat çeken bir belgesel hazırlamıştı. Dünyayı şoke eden "Roblox'un Pedofili Sorunu" isimli belgesel uzun süre gündemde kaldı.

Roblox'a erişim engeli getirilmesinde baş faktör pedofili! Dünyayı sallayan belgeselden kan donduran gerçekler - 2. Resim

Businessweek tarafından röportaj yapılan güvenlik çalışanlarının çoğu, Roblox'ta pedofilleri takip etmenin diğer çevrimiçi platformlara göre daha zor olduğunu söylüyor. Çünkü her kullanıcı anonim bir piksel koleksiyonu. Çocuklara hitap etmenin olayı şu: Kayıt sırasında gerçek adlarını, e-posta adreslerini veya telefon numaralarını isteyemezsiniz. Bu, çocukların gizliliğini korur aa aynı zamanda avcıların da gizliliğini korur.

Safe on Social CEO'su Kirra Pendergast, "Şu anda yeryüzünden bir uygulamayı silebilseydim, o Roblox olurdu." sözleriyle tehlikeye dikkat çekmişti.

Roblox'a erişim engeli getirilmesinde baş faktör pedofili! Dünyayı sallayan belgeselden kan donduran gerçekler - 3. Resim

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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