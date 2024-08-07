Popüler sosyal medya uygulaması Instagram’a erişim engeli devam ederken Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) bir siteyi daha engelledi.

BTK’nın sitesinde yer alan bilgiye göre oyuncu platformu Roblox’a erişim engelledi.

Sitede “roblox.com, 07/08/2024 tarihli ve 2024/5282 D. İş sayılı Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişime engellenmiştir” ifadelerine yer verildi.

Bu sırada Türkiye’de 50 milyondan fazla kullanıcısı olan Instagram’a erişim yasağı devam ediyor.

 