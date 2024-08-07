Roblox'a ulaşamayan kullanıcıların merak ettiği soru cevap buldu. Roblox Corporation tarafından geliştirilen oyun platformunun çökmediği, erişim engeli geldiği ortaya çıktı.

Roblox Corporation tarafından geliştirilen ve bir çevrimiçi oyun platformu / oyun oluşturma sistemi olan Roblox'a erişim engeli geldi.

Kullanıcıların oyunları programlamasına ve diğer kullanıcılar tarafından oluşturulan oyunları oynamasına olanak tanıyan platforma girişi sağlanamıyor.

ROBLOX ÇÖKTÜ MÜ?

Roblox'a girmeye çalışan kullanıcılar hata raporu aldı. Akıllara gelen ilk soru, "Roblox çöktü mü?" oldu.

Roblox'un neden açıklamadığı ise kısa sürede ortaya çıktı. 164 milyondan fazla aylık aktif kullanımı bulunan Roblox'a erişim engeli geldiği ifade edildi.

ERİŞİM ENGELİ AÇIKLAMASI