Ekrem İmamoğlu İnstagram'ın ardından Roblox'un da kapatılmasına tepki gösterdi
Teknoloji Haberleri
İnstagram'dan sonra Roblox'a da erişim engeli getirildi. Çok sayıda kullanıcısı olan bir çevrimiçi oyun platformu Roblox'a getirilen engel tepkiyle karşılandı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Instagram’dan sonra Roblox'a da erişim yasağı gelmiş olması akıl alır gibi değil" dedi.
Türkiye son günlerde sosyal medya, oyun vb. platformlara getirilen erişim engelleriyle sarsıldı.
Kullanıcıların kendi hikayelerini yazıp yayınladıkları Wattpad ve Türkiye'de 58 milyon kullanıcısı olan sosyal medya platformu İnstagram erişime kapatıldı.
ROBLOX'A DA ERİŞİM ENGELİ GELDİ
Roblox Corporation tarafından geliştirilen ve bir çevrimiçi oyun platformu / oyun oluşturma sistemi olan Roblox için de erişim engeli kararı getirildi.
BTK’nın sitesinde yer alan bilgiye göre oyun platformu Roblox’a erişim engellendi. Sitede “roblox.com, 07/08/2024 tarihli ve 2024/5282 D. İş sayılı Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişime engellenmiştir” denildi.
İMAMOĞLU TEPKİ GÖSTERDİ
Ülkede çeşitli platformlara getirilen Engellerin ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan açıklama geldi. Konuya eleştiri getiren İmamoğlu şunları söyledi:
"Instagram’dan sonra, 15 milyondan fazla kullanıcısı olan ve kullanıcıların oyun geliştirebildikleri çevrimiçi oyun platformu #Roblox'a da erişim yasağı gelmiş olması akıl alır gibi değil."