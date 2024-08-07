Ekrem İmamoğlu İnstagram'ın ardından Roblox'un da kapatılmasına tepki gösterdi

Düzenleyen: Cüneyt Akçatepe 7 Ağustos 2024 20:39 - Güncelleme: 7 Ağustos 2024 21:00 - Güncelleme:

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İnstagram'dan sonra Roblox'a da erişim engeli getirildi. Çok sayıda kullanıcısı olan bir çevrimiçi oyun platformu Roblox'a getirilen engel tepkiyle karşılandı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Instagram’dan sonra Roblox'a da erişim yasağı gelmiş olması akıl alır gibi değil" dedi.