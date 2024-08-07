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Suriye'de bomba yüklü araçla terör saldırısı! Patlama oldu, çok sayıda ölü ve yaralı var

Düzenleyen: / Kaynak: Ajanslar
- Güncelleme:
Suriye&#039;de bomba yüklü araçla terör saldırısı! Patlama oldu, çok sayıda ölü ve yaralı var

Dünya Haberleri  / Ajanslar

Suriye Azez'de bomba yüklü bir araçla terör saldırı düzenlendi. Bomba yüklü aracın patlaması sonucu dehşet dolu anlar yaşandı. Patlamada en az 9 kişi hayatını kaybetti, 13 yaralının olduğu belirtildi. Saldırının PKK/YPG tarafından gerçekleştirildiği iddia edildi.

Suriye Azez'de bulunan Şat Kontrol Noktası'nda bomba yüklü araçla terör saldırı gerçekleştirildi.

Kilis'in karşısında muhaliflerin kontrolündeki Azez'de yol kontrol noktasında bir araca yerleştirilen bomba infilak etti.

ÇOK SAYIDA ÖLÜ EV YARALI VAR

Patlamanın ardından bölge halkı faciayı yaşadı. En az 9 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi de yaralandı.

Saldırının ardından çevrede güvenlik önlemleri artırılırken, yaralılar Azez Hastanesine kaldırıldı.

"ARKASINDA PKK VAR" İDDASI

Öte yandan saldırının ardından çok sayıda araç kullanılamaz hale geldi.

Saldırı'nın PKK/YPG tarafından yapıldığı iddia edildi. Olay yerinde inceleme yapan yerel güvenlik güçleri, saldırıyla ilgili soruşturma başlattı.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Ajanslar
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