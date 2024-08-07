Suriye'de bomba yüklü araçla terör saldırısı! Patlama oldu, çok sayıda ölü ve yaralı var

Düzenleyen: Cüneyt Akçatepe / Kaynak: Ajanslar 7 Ağustos 2024 19:38 - Güncelleme: 7 Ağustos 2024 19:52 - Güncelleme:

Dünya Haberleri / Ajanslar

Suriye Azez'de bomba yüklü bir araçla terör saldırı düzenlendi. Bomba yüklü aracın patlaması sonucu dehşet dolu anlar yaşandı. Patlamada en az 9 kişi hayatını kaybetti, 13 yaralının olduğu belirtildi. Saldırının PKK/YPG tarafından gerçekleştirildiği iddia edildi.