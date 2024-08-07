Putin güvenlik güçleriyle acil toplandı! Ukrayna, Rus sınırlarına ilerliyor

Ukrayna'nın Rus toprağı Kursk'a yönelik başlattığı saldırıları ile birlikte bölgede şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Ukrayna, Rus sınırına adım adım ilerlerken, Putin acil toplantı yaparak güvenlik güçleriyle durum değerlendirdi. Putin açıklamasında, "gereken adımlar atılacak" derken, Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, "Düşman 315 kişi kaybetti. Bunların 100'ü öldürüldü, 215'i yaralandı. 7 tank dahil 54 zırhlı araç yok edildi" ifadelerine yer verdi.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nda gerilim tırmanıyor. Ukrayna ordusu Rus toprağı Kursk'a yönelik şiddetli saldırılar başlattı. Bölgede çatışmalar devam ederken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin acil toplantı yaptı.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Putin, Ukrayna ordusunun Kursk bölgesine yönelik saldırıları ile ilgili güvenlik yetkililerini topladı. Toplantıya, Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov, Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu, Federal Güvenlik Servisi (FSB) Müdürü Aleksandr Bortnikov katıldı.

"DEVLET SINIRINA ULAŞILMASI İLE SONA ERECEK"

Toplantıya internet üzerinden katılan Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Putin'e Kursk bölgesindeki durum hakkında bilgi verdi. Dün sabah saatlerinde 1000 kadar Ukraynalı askerin Kursk bölgesine saldırı başlattığına dikkati çeken Gerasimov, Rus güçlerinin saldırılara karşı operasyonunun sürdüğünü dile getirdi.

Gerasimov, Ukraynalı askerlerin ilerleyişinin durdurulduğunu belirterek, "Düşman 315 kişi kaybetti. Bunların 100'ü öldürüldü, 215'i yaralandı. 7 tank dahil 54 zırhlı araç yok edildi. Operasyon, düşmanın püskürtülmesi ve devlet sınırına ulaşılması ile sona erecek." ifadesini kullandı.

PUTİN: GEREKEN ADIMLAR ATILACAK

Putin, hükümet üyeleriyle yaptığı toplantıda, Kursk bölgesindeki durum ile ilgili açıklamalarda bulundu. Ukrayna ordusunun Kursk'a saldırı düzenlediğine dikkati çeken Putin, "Kiev yönetimi, büyük çaplı kışkırtıcı eylemler düzenleme girişiminde bulundu, füzeler dahil çeşitli silah türlerini kullanarak ayrım gözetmeksizin sivil binalara, evlere, ambulanslara ateş ediyor" dedi.

Putin, Rusya Savunma Bakanlığı, Kolluk Kuvvetleri, Genelkurmay, Federal Güvenlik Servisi (FSB) yetkilileriyle toplantı yapacağı ve yetkililerden bölgedeki durum hakkında bilgi alacağını dile getirdi. Kursk Bölgesi Vali Vekili Aleksey Smirnov ile de görüştüğünü ve sivillere gerekli desteğin sağlanması talimatı verdiğini aktaran Putin, Rus hükümetinin bu konuda gerekli adımları atması gerektiğini belirtti.

ŞİDDETLİ ÇATIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Ukrayna ordusunun Rus toprağı Kursk'a yönelik başlattığı saldırılar sonrası iki ordu arasında şiddetli çatışma yaşanıyor. Rusya Savunma Bakanlığı, Kursk bölgesine saldıran Ukrayna ordusuna ait birlikleri kayba uğrattıklarını ve karşı operasyonun devam ettiğini duyurmuştu. Ülkenin Sağlık Bakanlığı da Ukrayna askerlerinin bölgeye saldırısında 6’sı çocuk 24 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Kursk Bölgesi Vali Vekili Aleksey Smirnov ise Rusya-Ukrayna sınırında saldırılara uğrayan yerleşim birimlerinden sivilleri tahliye etmeye başladıklarını ve bölgeden bir günde yüzlerce sivilin tahliye edildiğini belirtmişti. Putin de Rus hükümetinden sivillere gerekli desteğin sağlanması konusunda gerekli adımları atma talebinde bulunmuştu.