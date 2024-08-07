Orta Doğu'da peş peşe saldırılar: Karşılık vermekten başka seçeneğimiz yok

Eski Hamas lideri Heniyye'nin öldürülmesinin ardından Orta Doğu'da savaşın yayılma riski arttı. İran destekli Husi güçleri ABD savaş gemilerini hedef aldı. İsrail Lübnan'ın güneyine saldırarak çok sayıda sivilin ölmesi ve yaralanmasına yol açtı. ABD Orta Doğu'da tahkimatını hızlandırdı, askeri güçleri bölgeye konuşlandı. İran kanadı ise hava sahasına uçuşları durdurarak, "İsrail'e karşılık vermekten başka çaremiz yok" açıklaması yaptı.

Canlı Anlatım Özeti İRAN: KARŞILIK VERMEKTEN BAŞKA SEÇENEĞİMİZ YOK

HUSİLER ABD SAVAŞ GEMİLERİNİ VURDU

LÜBNAN'IN GÜNEYİNE HAVA SALDIRISI

SALDIRI VE SAVUNMA HAZIRLIKLARI EN ÜST SEVİYEDE

İRAN SALDIRACAK MI? "UÇUŞLARI DURDURUN" DENİLDİ

İRAN SALDIRIRSA ABD VURACAK

07.08.2024 21:50

İRAN: KARŞILIK VERMEKTEN BAŞKA SEÇENEĞİMİZ YOK

İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde eski Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye suikastı nedeniyle düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları düzeyinde gerçekleşen olağanüstü toplantıya katıldı.

Bakıri, “Birleşmiş Milletler'in siyonist rejim karşısındaki etkisizliği nedeniyle İsrail rejiminin saldırılarına karşılık vermekten başka seçeneğimiz yok” dedi.

07.08.2024 21:30

HUSİLER ABD SAVAŞ GEMİLERİNİ VURDU

Yemen'deki İran destekli Husiler, Kızıldeniz'de ticari ve askeri gemileri hedef almaya devam etti. Husilerin sözcüsü Yahya Sare, yaptığı açıklamada Liberya bandıralı konteyner gemisi Contship Ono'nun Kızıldeniz'de balistik füzeler ve İHA’larla hedef alındığını aktardı.

Sare, ayrıca Husi hava kuvvetlerinin ABD Donanması’na ait Cole adlı destroyeri bir dizi İHA’yla, Laboon adlı destroyeri ise bir dizi balistik füzeyle hedef aldığını ifade etti.

07.08.2024 21:20

LÜBNAN'IN GÜNEYİNE HAVA SALDIRISI

İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki sınır hattına yönelik saldırıları devam ediyor. Lübnan'ın güneyindeki Kefr Kila bölgesine düzenlenen saldırı sonrası bölgeden yoğun dumanlar yükseldi.

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine yönelik hava saldırısında 2 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı belirtildi.

07.08.2024 21:10

SALDIRI VE SAVUNMA HAZIRLIKLARI EN ÜST SEVİYEDE

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, Tel Nof Hava Üssü'nü ziyaretinin ardından açıklamalarda bulundu.

Hem saldırı hem de savunma durumu için ordunun hazırlıklarının en üst seviyede olduğunu vurgulayan Halevi, "Lübnan, Gazze ve Orta Doğu'nun herhangi bir bölgesinde, yer üstünde ve yer altında çok hızlı bir saldırıyı nasıl gerçekleştireceğimizi bileceğiz." dedi.

07.08.2024 21:00

İRAN SALDIRACAK MI? "UÇUŞLARI DURDURUN" DENİLDİ

İran, dünya çapındaki tüm sivil havacılık otoritelerine bildiri göndererek İran hava sahası üzerindeki uçuşlardan kaçınılması gerektiğini bildirdi.

Açıklamanın ardından pek çok ülke uçuşları durdurma kararı aldı. İran'ın gönderdiği bildiri, İsrail'e olası bir saldırı şüphesi uyandırdı. Mısır Dışişleri Bakanlığı da uçuşlarla ilgili bütün dünyayı uyardı.

07.08.2024 20:00

İRAN SALDIRIRSA ABD VURACAK

İsrail ile İran arasındaki gerilim savaşın eşiğine gelirken, İsrail'i savunacağını yineleyen ABD'nin Orta Doğu'da devreye sokabileceği yaklaşık 45 bin askeri personeli, çok sayıda üssü, güçlü hava ve deniz filolarının olması bölgesel savaş endişelerini artırıyor.

İsrail'i İran'ın saldırısına karşı koruyacağını duyuran ABD'nin Orta Doğu'da devreye sokabileceği askeri imkanlar tartışılıyor. ABD'nin İran'ın saldırması halinde İsrail'e askeri destek sağlayacağı belirtiliyor.

Yer: Orta Doğu