Kadıköy'de 'yönetim istifa' tezahüratları

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında 1-0 öne geçtiği Göztepe karşısında 2-1 geriye düşen Fenerbahçe'de tribünler, yönetimi istifaya çağırdı.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Göztepe'ye 2-1 mağlup olarak lider Galatasaray'ın 9 puan gerisine düşen Fenerbahçe'de yönetim protesto edildi.

"YÖNETİM İSTİFA" SESLERİ

Kadıköy'de mücadeleyi 1-0 önde götüren Fenerbahçe, iki dakika içinde kalesinde gördüğü iki golün ardından 2-1 geriye düştü. Art arda gelen şok gollerin ardından sarı lacivertli taraftarlar, "Yönetim istifa" tezahüratlarına başladı.

KEREM PROTESTO EDİLDİ

Müsabakaya ilk 11'de başlayan Kerem Aktürkoğlu, karşılaşmanın ikinci yarısında art arda iki gol pozisyonunda etkili bir vuruş çıkaramazken tribünlerden ıslık sesleri yükseldi. Top ayağına her geldiğinde taraftarların bir bölümü tarafından yuhalanan Kerem, tribünlere tepki gösterdi.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: HABER MERKEZİ

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala