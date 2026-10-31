Fenerbahçe'nin konuğu Göztepe
İsmail Kartal ile yollarını ayırdıktan sonra takımı geçici süreliğine Dirk Kuyt'a emanet eden Fenerbahçe, Süper Lig'in 10. haftasında Göztepe'yi konuk ediyor. Ligde son olarak derbide Galatasaray'a mağlup olan sarı lacivertliler, haftaya zirvenin 6 puan gerisinde girdi. Göztepe ise bu sezon ligin ilk 9 haftasında 3 galibiyet, 3 beraberlik, 3 de mağlubiyet alarak 12 puan topladı. Müsabakanın önemli anlarını haberimizden takip edebilirsiniz.
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Dirk Kuyt ile ilk maçına çıkan Fenerbahçe, Stanimir Stoilov yönetimindeki Göztepe'yi ağırlıyor. Chobani Stadı'nda oynanan ve saat 19.00'da başlayan müsabakayı hakem Oğuzhan Çakır yönetiyor.
MAÇTA İLK YARI OYNANIYOR
FENERBAHÇE 0-0 GÖZTEPE
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İLK 11'LER
Fenerbahçe: Ederson, Levent, Oppong, Skriniar, Semedo, Guendouzi, Kante, İrfan Can, Kerem, Oğuz, Lukaku.
Göztepe: Arda, Taha, Sonko, Bokele, Arda Okan, Rhaldney, Antunes, Miroshi, Akonnor, Janderson, Juan.
GREENWOOD KADRODA YOK
Sarı lacivertlilerin İngiliz yıldızı Mason Greenwood, rahatsızlığı nedeniyle maç kadrosunda yer almadı.
KULÜBE KUYT'A EMANET
Fenerbahçe'de Göztepe karşısında teknik sorumlu görevini Dirk Kuyt üstlenecek. Sezon başında yardımcı antrenör olarak sarı-lacivertli takıma dönen Hollandalı futbol adamı, sarı-lacivertlilerin başında ilk sınavını verecek.
FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK
Fenerbahçe, Göztepe karşısında 3 oyuncusundan yararlanamayacak.
Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları devam eden Marco Asensio ve Nathan Ake, maçta forma giyemeyecek.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından kavga nedeniyle 3 maç ceza verilen Archie Brown da karşılaşmanın kadrosunda yer alamayacak.
KONUK EKİPTE 2 EKSİK
Göztepe, bu sezon ligin ilk 9 haftasında 3 galibiyet, 3 beraberlik, 3 de mağlubiyet alarak 12 puan topladı.
Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan Furkan Bayır ve Ogün Bayrak dışında eksik bulunmuyor.