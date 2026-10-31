Bu defa Samsun! Beş katlı bina tahliye edildi: Tehlike göz göre göre gelmiş
Samsun'da sağanak sonrası temelinde toprak kayması meydana gelen 5 katlı apartman tedbir amacıyla boşaltıldı. Aynı binada 4 ay önce de inşaat kazısı sırasında zemin kayması yaşandığı ve çevrede çatlaklar oluştuğu öğrenildi.
İstanbul, Ankara ve Doğu Karadeniz başta olmak üzere birçok kentte yaşanan benzer tahliye krizlerinin son adresi Samsun oldu.
Atakum ilçesinde 5 katlı bir apartmanın temelinde sağanak sonrasında toprak kayması meydana geldi.
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BİNA TAHLİYE EDİLDİ
İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler, tedbir amacıyla binayı tahliye etti, insanların geçmemesi için binanın etrafından güvenlik önlemi aldı.
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4 AY ÖNCE İLK SİNYALİ VERMİŞ
Öte yandan, yaklaşık 4 ay önce de aynı binanın ön tarafındaki inşaat kazısı sırasında toprak kayması olmuş, binanın çevresindeki kaldırımlarda çatlaklar, istinat duvarı ile bina arasında da yaklaşık 5 santimetre açıklık meydana gelmişti.