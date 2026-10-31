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Yaşam

Bu defa Samsun! Beş katlı bina tahliye edildi: Tehlike göz göre göre gelmiş

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Bu defa Samsun! Beş katlı bina tahliye edildi: Tehlike göz göre göre gelmiş
Başlık ResmiBu defa Samsun! Beş katlı bina tahliye edildi: Tehlike göz göre göre gelmiş "Bu görsel AI desteğiyle oluşturulmuştur."

Samsun'da sağanak sonrası temelinde toprak kayması meydana gelen 5 katlı apartman tedbir amacıyla boşaltıldı. Aynı binada 4 ay önce de inşaat kazısı sırasında zemin kayması yaşandığı ve çevrede çatlaklar oluştuğu öğrenildi.

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İstanbul, Ankara ve Doğu Karadeniz başta olmak üzere birçok kentte yaşanan benzer tahliye krizlerinin son adresi Samsun oldu.

Atakum ilçesinde 5 katlı bir apartmanın temelinde sağanak sonrasında toprak kayması meydana geldi.

Bu defa Samsun! Beş katlı bina tahliye edildi: Tehlike göz göre göre gelmiş
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İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Bu defa Samsun! Beş katlı bina tahliye edildi: Tehlike göz göre göre gelmiş
Başlık ResmiBu defa Samsun! Beş katlı bina tahliye edildi: Tehlike göz göre göre gelmiş

Ekipler, tedbir amacıyla binayı tahliye etti, insanların geçmemesi için binanın etrafından güvenlik önlemi aldı.

Bu defa Samsun! Beş katlı bina tahliye edildi: Tehlike göz göre göre gelmiş
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Öte yandan, yaklaşık 4 ay önce de aynı binanın ön tarafındaki inşaat kazısı sırasında toprak kayması olmuş, binanın çevresindeki kaldırımlarda çatlaklar, istinat duvarı ile bina arasında da yaklaşık 5 santimetre açıklık meydana gelmişti.

Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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