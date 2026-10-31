Bir kente turuncu, iki kente sarı alarm! Şiddetli yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kasım ayının ilk gününde birçok bölgede sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu. Bir il için turuncu, iki il için sarı kodlu uyarı verilirken kuvvetli yağışların sel ve su baskınına neden olabileceği belirtildi.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde etkili olması beklenen yağışlara ilişkin uyarıda bulundu.

Meteoroloji'nin son değerlendirmelerine göre, yarın Marmara, Ege ve Batı Akdeniz başta olmak üzere birçok bölgede yağış etkili olacak. Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz'in Çorum dışındaki kesimleri, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında da sağanak bekleniyor. Kahramanmaraş, Hatay ve Sinop çevrelerinin de yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

1 Kasım 2026 MGM hava durumu tahmin haritası

ÜÇ İL İÇİN KODLU UYARI

Meteoroloji, İzmir, Aydın ve Muğla'da beklenen kuvvetli yağışlara karşı vatandaşları uyardı. Yarın öğle saatlerinden sonra İzmir'in batısında, akşam saatlerinden itibaren ise Aydın'ın batısında kuvvetli ve çok kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor. Muğla'da ise yağışların akşam saatlerinden itibaren şiddetini artırarak çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olacağı öngörülüyor.

Yağışların pazartesi ve salı günlerinde de etkisini sürdürmesi beklenirken Meteoroloji, Muğla için turuncu, İzmir ve Aydın için sarı kodlu uyarı verdi.

SEL VE SU BASKINI RİSKİNE DİKKAT

Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu, ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgar ve hortum gibi olumsuzlukların yaşanabileceği belirtildi. Vatandaşların tedbirli olması istendi.

Hava sıcaklıklarının genel olarak mevsim normalleri civarında, kuzey ve doğu kesimlerde ise normallerin 2 ila 4 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus görüleceği tahmin ediliyor.

İL İL HAVA DURUMU

Şehir Sıcaklık Hava Durumu İstanbul 13-20°C Sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak Bursa 11-20°C Aralıklı sağanak Çanakkale 12-19°C Aralıklı sağanak İzmir 13-21°C Sağanak ve gök gürültülü sağanak Muğla 9-17°C Öğleden sonra sağanak Antalya 16-20°C Aralıklı sağanak; doğu ilçelerinde kuvvetli yağış Ankara 8-18°C Öğleden sonra sağanak Eskişehir 10-19°C Öğleden sonra sağanak Adana 15-25°C Kuzey ilçelerinde sağanak Erzurum 2-13°C Parçalı ve çok bulutlu

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