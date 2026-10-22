Zonguldak'ta dün akşam çöken 3 katlı binada yıkımın boyutu gün ağarınca gözler önüne serildi. Facianın ardından tedbir amacıyla çevredeki 7 binada oturan 30 kişi tahliye edilirken, enkaz alanı polis ekiplerince güvenlik çemberine alındı. Havadan da görüntülenen bölgede, ekiplerin teknik incelemeleri devam ediyor.

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Zonguldak'ta 3 katlı betonarme binanın çökmesi sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin yaralandığı facianın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı.

Gece saatlerinde arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığı bölgede, günün ilk ışıklarıyla birlikte yıkımın boyutu gözler önüne serildi. Çöken bina ve çevresindeki son durum havadan görüntülendi. Güvenlik önlemlerinin sürdüğü alanda polis ekipleri enkaz çevresini bariyerlerle kapattı. Bölgede polis ekiplerinin nöbeti sürüyor.

Zonguldak'taki facianın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı: 7 bina tahliye edildi!

7 BİNADA 30 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Çöken binanın çevresindeki 7 binada bulunan 13 dairede yaşayan toplam 30 kişi tahliye edildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerinin bölgedeki incelemesi sürüyor.

BURNU KIRILAN YARALININ TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Enkazdan yaralı olarak kurtarılan Kenan Akçaharman'ın Atatürk Devlet Hastanesi Ortopedi Servisi'ndeki tedavisi devam ediyor. Burnunda kırık tespit edilen Akçaharman'ın genel sağlık durumunun iyi olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Zonguldak'taki facianın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı: 7 bina tahliye edildi!

KARDEŞLERİYLE İLGİLENMEK İÇİN İL DIŞINDAN GELMİŞ

Enkaz altında hayatını kaybeden Türkan Akçaharman Özhan'ın ise il dışından kardeşleriyle ilgilenmek için Zonguldak'a geldiği belirtildi. Özhan'ın cenazesinin otopsi işlemlerinin ardından defnedilmesi bekleniyor.

Zonguldak'taki facianın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı: 7 bina tahliye edildi!

3 KİŞİ GÖZALTINDA

Başsavcılık tarafından olayın ardından bir Cumhuriyet Başsavcı Vekili ve bir Cumhuriyet Savcısı görevlendirilerek soruşturma başlatıldı. Binanın çökme nedeninin ve olası kusurların tespiti için bilirkişi incelemesine başvuruldu. Soruşturmada kepçe operatörü T.Ö., işveren A.K. ve inşaat alanındaki projeyi takip ettiği değerlendirilen mimar F.B. hakkında gözaltı kararı verildi.

Zonguldak'taki facianın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı: 7 bina tahliye edildi!

NE OLMUŞTU?

Zonguldak'ın Meşrutiyet Mahallesi'nde dün saat 17.54 sıralarında meydana gelen olayda, 3 katlı betonarme bina çökmüştü. Enkaz altında kalan 74 yaşındaki Türkan Akçaharman Özhan hayatını kaybederken, 68 yaşındaki kardeşi Kenan Akçaharman ekiplerin çalışmasıyla yaralı olarak kurtarılmıştı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Zonguldak Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: İHLAS HABER AJANSIZonguldak

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