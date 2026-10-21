Zonguldak'ta 3 katlı bina çöktü! Enkaz altında kalanlar var

Zonguldak'ta daha önce başka bir binada kısmi göçüğün yaşandığı bölgede 3 katlı bina çöktü. Enkaz altında kalan Kenan Akçaarman yaralı kurtarılırken, kardeşi Türkan Akçaarman'ı arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

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Zonguldak Meşrutiyet Mahallesi Sütliyen Sokak'ta 3 katlı bir bina çöktü. Enkaz altında kalan Kenan Akçaarman yaralı olarak kurtarılırken, kardeşi Türkan Akçaarman’ı arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Olayın yaşandığı bölgede daha önce kullanılmayan iki katlı bir binada kısmi göçük meydana gelmiş, binanın önündeki istinat duvarlarında çatlaklar tespit edilmişti. Akşam saatlerinde ise aynı bölgede bulunan 3 katlı başka bir bina çöktü.

Zonguldakta 3 katlı bina çöktü! Enkaz altında kalanlar var

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

İhbar üzerine bölgeye AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla enkazdan yaralı çıkarılan Kenan Akçaarman, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Evde üç kardeşin yaşadığı, çökme sırasında Kemal Akçaarman’ın evde bulunmadığı öğrenildi. Enkaz altında kalan Türkan Akçaarman’a ulaşmak için çalışmalar devam ediyor.

Zonguldakta 3 katlı bina çöktü! Enkaz altında kalanlar var

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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