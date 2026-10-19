Gören inanamıyor, fotoğrafını çekiyor! Koskoca binadan geriye bir klozet kaldı
Bayrampaşa’da kentsel dönüşüm kapsamında yıkılan bir binanın duvarında asılı kalan klozet, sosyal medyada gündem oldu. Görenlerin cep telefonuyla fotoğrafını çektiği manzara hakkında konuşan mahalle sakini Hasan Aktaş “Sanırım kepçe operatörü arkadaşımızın mizah anlayışı bu. Yoksa isteseydi koskoca binayı yıktı, onu da oradan rahatlıkla alırdı” diye konuştu.
İstanbul Bayrampaşa'da kentsel dönüşüm kapsamında yürütülen bina yıkımları sürerken, yıkılan bir binadan geriye kalan klozet, gündem oldu.
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GERİYE SADECE KLOZET KALDI
Yıkım ekiplerinin koca binayı yerle bir ettiği çalışmanın ardından geriye sadece 3'üncü katın duvarında asılı kalan bir klozet kaldı.
GÖREN BAKMADAN GEÇEMİYOR
Yan binanın dış cephesine monte edilmiş gibi duran klozet, mahalle sakinlerinin ve yoldan geçenlerin de ilgi odağı haline geldi.
“KEPÇE OPERATÖRÜNÜN MİZAH ANLAYIŞI BU”
Havadan dronla da görüntülenen "asılı klozet", kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Çevreden geçen vatandaşlar cep telefonları ile klozeti kaydederken, mahalle sakinlerinden Hasan Aktaş şöyle konuştu:
Bina birkaç gün önce yıkıldı. Sosyal medyada da sürekli karşımıza çıkıyor, çok fazla paylaşım var. Enteresan yorumlar yapılıyor. Sanırım kepçe operatörü arkadaşımızın mizah anlayışı bu. Yoksa isteseydi koskoca binayı yıktı, onu da oradan rahatlıkla alırdı. Çok ilginç ve komik yorumlar var. İnsanların inanılmaz derecede dikkatini çekiyor, gören herkes telefonunu çıkarıp fotoğraf ve video çekiyor.