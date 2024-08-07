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TFF'de 4 Yargıtay üyesi istifa etti

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TFF&#039;de 4 Yargıtay üyesi istifa etti

Spor Haberleri

Türkiye Futbol Federasyonu yönetiminde görev alan 4 Yargıtay üyesi istifa etti. İstifalar arasında TFFEtik Kurulu Başkanı ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Vekili Rıdvan Gündoğdu'nun da bulunması dikkat çekti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yönetiminde görev alan 4 Yargıtay üyesi istifa etti. TFF Etik Kurulu Başkanı ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Vekili Rıdvan Gündoğdu, istifa eden isimler arasında yer aldı.

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Düzenleyen:  - Spor
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