TFF'de 4 Yargıtay üyesi istifa etti

Düzenleyen: Cüneyt Akçatepe 7 Ağustos 2024 18:51 - Güncelleme: 7 Ağustos 2024 18:56 - Güncelleme:

Spor Haberleri

Türkiye Futbol Federasyonu yönetiminde görev alan 4 Yargıtay üyesi istifa etti. İstifalar arasında TFFEtik Kurulu Başkanı ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Vekili Rıdvan Gündoğdu'nun da bulunması dikkat çekti.