TFF'de 4 Yargıtay üyesi istifa etti
Düzenleyen: Cüneyt Akçatepe- Güncelleme:
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Türkiye Futbol Federasyonu yönetiminde görev alan 4 Yargıtay üyesi istifa etti. İstifalar arasında TFFEtik Kurulu Başkanı ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Vekili Rıdvan Gündoğdu'nun da bulunması dikkat çekti.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yönetiminde görev alan 4 Yargıtay üyesi istifa etti. TFF Etik Kurulu Başkanı ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Vekili Rıdvan Gündoğdu, istifa eden isimler arasında yer aldı.
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Düzenleyen: Cüneyt Akçatepe - Spor