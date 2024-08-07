İETT kuaföre daldı! Bina tahliye edildi, yaralılar var

Pendik'te İETT otobüsü kontrolünü kaybederek kuaföre daldı. Vatandaşların korku ve panik yaşadığı kazada 6 kişi yaralandı, bina tahliye edildi. İETT şoförü ise kazadan yara almadan kurtuldu.

İstanbul'da yaşanan bir İETT otobüs kazası daha gündem oldu. Pendik’te sürücüsünün kontrolünden çıkan İETT otobüsü, kuaför dükkanına girdi.

ŞOFÖR KUAFÖRE DALDI!

Kaza, saat 18.00 sıralarında Orhangazi Mahallesi, Vatan Caddesi'nde meydana geldi. B.D.'nin kullandığı İETT otobüsü, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu berber dükkanına girdi.

ÇOK SAYIDA YARALANAN OLDU

Kazada dükkanda bulunan bir kişi ile otobüste bulunan 5 kişi olmak üzere toplam 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.