Sanayi ve havayolu hisselerinde büyük coşku! Borsa 10.000 puanı geçti, dolar geriledi

Piyasalarda son dakika! BİST100 endeksi bugün 10.024’ten kapanış yaparak kritik seviyenin üzerine çıktı. Banka ve perakende hisseleri yerinde saydı. THY, Pegasus, TÜPRAŞ, Ereğli, ASELSAN ve Kardemir hisselerinde gerçekleşen %2-%7 arası yükselişler, borsayı sürükledi. Dolar yeniden 33,50 TL’nin altına dönerken, altın fiyatlarında sınırlı yükseliş yaşandı. İç piyasalarda yarın, TCMB’nin üçüncü enflasyon raporu sunumu yakından takip edilecek.

Tiryakileri üzecek haber! Bir sigara grubuna daha zam geldi

Tiryakileri üzecek haber! Bir sigara grubuna daha zam geldi

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Piyasalarda hafta ortası işlemler geride kalırken, pazartesi günkü şokun ardından fiyatlamalarda da normalleşme devam ediyor. Bugün borsa 10.000’in üzerine çıktı. Dolarda rekor denemelerinin ardından tansiyon bir miktar düştü. Altında ise yatay seyir devam ediyor.

DOLAR 33,50 TL’NİN ALTINDA

Bankalar arası piyasada 7 Ağustos 2024 dolar fiyatı 33,50 TL’nin altına sarktı. Bu hafta 33,66 TL ile rekor görülmüştü. Japon yeni kaynaklı ‘carry trade’ endişelerinin dinmesi, kurlarda geri çekilmeyi destekledi. Bu arada TCMB’nin temmuzda, 2013’ten beri ilk defa reeskont kredileri aracılığıyla döviz alımı yapmadığı görüldü. Döviz kurlarında gözler, yarınki enflasyon raporu sunumuna çevrildi.

ONS VE GRAMDA YÜKSELİŞ ÇABASI

Hedge fonların satışlarıyla haftanın ilk yarısında baskı altında kalan ons, bugün 2400 doların üzerini test etti. Serbest piyasada gram altın da 2585 TL’ye yönelerek, sınırlı bir yükseliş gerçekleştirdi. Piyasalarda korku endeksinin (VIX) 22,84’e kadar gerilemesiyle birlikte, altında da stresin hafiflediği görüldü.

BORSA 10.000’İ GEÇTİ

Borsa İstanbul’da BİST100 endeksi bugün %1,45 artışla 10.024 puandan kapanış yaptı. Banka ve perakende sektör hisseleri zayıf kaldı. THY, Pegasus, TÜPRAŞ, Ereğli, Kardemir ve ASELSAN gibi havacılık ve sanayi sektör hisselerinde %2-%7 arası primler öne çıktı. Analistler, 10.000’in üzerinde kalıcılık halinde, ilk etapta 10.400 yolculuğunun da başlayabileceğini belirtiyor.