Tiryakileri üzecek haber! Bir sigara grubuna daha zam geldi

Düzenleyen: Cüneyt Akçatepe 6 Ağustos 2024 19:06 - Güncelleme: 6 Ağustos 2024 19:14 - Güncelleme:

Ekonomi Haberleri

Sigaraya ÖTV zammının ardından bir zam daha geldi. British American Tobacco (BAT) grubu bugün itibariyle zam yapıldı. Markanın en ucuz sigarası 64 lira, en pahalı sigarası ise 85 lira oldu.