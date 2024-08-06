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Tiryakileri üzecek haber! Bir sigara grubuna daha zam geldi

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Tiryakileri üzecek haber! Bir sigara grubuna daha zam geldi

Ekonomi Haberleri

Sigaraya ÖTV zammının ardından bir zam daha geldi. British American Tobacco (BAT) grubu bugün itibariyle zam yapıldı. Markanın en ucuz sigarası 64 lira, en pahalı sigarası ise 85 lira oldu.

3 Temmuz tarihinde Dün Yurt İçi Üretici Fiyatları Endeksi'nin açıklanmasıyla ÖTV zammı da belli oldu. Gelir İdaresi Başkanlığı, sigaraya 6.49 lira, benzine 1.84 lira, motorine 1.72 lira, oto gaza ise 1.41 lira ÖTV güncellemesi olduğunu duyurdu.

Tiryakileri üzecek haber! Sigaraya bir zam daha geldi, en pahalısı artık 70 TL | Türkiye Gazetesi

Bu karar sonrası sigaraya peş peşe zamlar gelmeye başladı. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sigaraya ağustos ayında sigara gruplarına zam geleceğini önceden belirtti.

Tiryakileri üzecek haber! Üç sigara grubuna daha zam geldi | Türkiye Gazetesi

BAT GRUBUNA ZAM GELDİ

Dün Philip Morris JTI grubundaki sigaralara gelen zammın ardından bugün British American Tobacco (BAT) sigara grubuna da zam yapıldı. 

Tiryakileri üzecek haber... Sigaraya bir zam daha! İşte en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları | Türkiye Gazetesi

Açıklanan yeni zamla birlikte, BAT grubundaki en ucuz sigara 64 TL’ye yükselmiş oldu. En pahalı sigara ise 85 TL'ye çıktı. Dündar zamla ilgili, "Bat sigara gurubuna zam geldi sigaraya zam yağmuru devam ediyor" ifadelerini kullandı. 

Tiryakileri üzecek haber! Üç sigara grubuna daha zam geldi | Türkiye Gazetesi

 

 

Düzenleyen:  - Ekonomi
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