Aşırı sağcılar Londra'yı ateşe verdi! Belediye Başkanı uyardı, 3 kişi tutuklandı

İngiltere'de bıçaklı bir saldırganın 3 çocuğu öldürerek, çok sayıda kişiyi yaralamasının ardından aşırı sağcılar şehirlerde isyan başlattı. Müslüman karşıtı ve ırkçı saldırılarda çok sayıda cami zarar gördü, sokaklar ateşe verildi. İsyanlar ülkenin başkenti Londra'ya sıçrayınca Belediye Başkanı peş peşe uyarılarda bulundu. Ayrıca aşırı sağcıların şiddet eylemlerine katılan 3 kişi hapis cezasına çarptırıldı.

İngiltere’nin Southport kentinde 29 Temmuz'da 3 çocuğun ölümüne, 8'i çocuk 10 kişinin yaralanmasına neden olan bıçaklı saldırının ardından başlayan aşırı sağcılar ülkeyi adeta savaş alanına çevirdi, Müslümanlar hedef alındı.

Ülkenin pek çok şehrinde devam eden eylemler başkent Londra'ya sıçradı. Aşırı sağcılar başkent sokaklarını ateşe verdi. Bunun üzerine Belediye Başkanı Sadık Khan aşırı sağcıları uyardı. Ayrıca aşırı sağcıların şiddetine katılan 3 kişi hakkında mahkeme kararını verdi.

3 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDILAR

İngiltere'de 30 Temmuz'da başlayan ve ülke geneline yayılan aşırı sağın şiddet eylemlerine karışan 3 kişi hakkında mahkeme kararını verdi. Yargıç Andrew Menary, Liverpool Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, 58 yaşındaki Derek Drummond'un, Southport'ta Müslüman toplumu hakkında "son derece ırkçı sloganlara" ve polis memurlarına yönelik "saldırgan sloganlara" karışan bir grubun parçası olduğunu belirtti.

Drummond'un olay sırasındaki davranışlarına ilişkin kamera görüntülerinin "karanlık ve farklı yönü" olduğunu gösterdiğini aktaran yargıç, bu kişinin "azmettirici" olup olmadığından emin olamayacağını ancak "ön cephede" olduğunu söyledi. Drummond, 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Diğer bir duruşmada da şiddet içeren kargaşa ve polis aracını kundaklama suçlarından yargılanan 29 yaşındaki Declan Geiran'a 2 yıl 5 ay hapis cezası verildi.

100 KİŞİLİK KALABALIĞIN PARÇASI

40 yaşındaki Liam James Riley'nin de şiddet içeren ırkçı kötü davranış suçlarından 1 yıl 6 ay hapis yatmasına hükmedildi. Riley'in Liverpool'da taş ve tuğla atarak bir dükkanın camını kıran yaklaşık 100 kişilik kalabalığın bir parçası olduğu bildirildi.

Southport'taki şiddet eylemleriyle bağlantılı 18 yaşındaki James Nelson da dün Manchester Sulh Ceza Mahkemesi tarafından 2 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

"CEZALAR BUZDAĞININ GÖRÜNEN KISMI"

İngiltere Kraliyet Savcılık Hizmetlerinden (CPS) Jonathan Egan, üçlünün şiddet eylemlerinin, bulundukları toplumda panik, kaos ve tepkiye neden olduğunu belirterek, üç eylemciye verilen cezaların sadece 'buzdağının görünen kısmı' olduğunu söyledi.

Savcı Egan, "Üçlü, adaletten kaçacaklarını düşündü. Şimdi parmaklıklar ardında uzun süre geçirmekle karşı karşıyalar ve cezai mahkumiyetleri sonsuza kadar onlarla kalacak." dedi. İngiltere'de geçen hafta başlayan ve ülke geneline yayılan aşırı sağ grupların şiddet eylemlerinde yaklaşık 400 kişinin gözaltına alındığı duyurulmuştu.

LONDRA BELEDİYE BAŞKANI'NDAN UYARILAR

Londra Belediye Başkanı Sadık Khan, X hesabından yaptığı açıklamada, geçen hafta başlayan ve ülke geneline yayılan ırkçı şiddet olaylarının şoke edici olduğunu belirterek, "Aşırı sağcı grupların şimdi de Londra'daki yerleri hedef almayı planladıklarına dair haberlerin farkındayım" ifadesine yer verdi.

Londra'da nefret ve korku yaymayı düşünen herkese karşı çok net olduğunu ve yasaları çiğneyenler hakkında işlem yapılacağını kaydeden Khan, "Londra sokaklarında şiddet ve düzensizlik eylemlerine müsamaha gösterilmeyecek, suç işlediğiniz takdirde tutuklanacak ve yasaların tüm gücüyle karşı karşıya kalacaksınız" ifadelerini kullandı.

3 ÇOCUĞUN ÖLÜMÜNE YOL AÇAN BIÇAKLI SALDIRI

İngiltere'nin Southport kentinde, 29 Temmuz'da, 17 yaşındaki saldırgan, 3 çocuğun öldüğü, 8'i çocuk 10 kişinin yaralandığı bıçaklı saldırıyı gerçekleştirdi.

Sosyal medyada saldırganın kimliğiyle ilgili yayılan spekülatif haberler sonucu Southport'taki aşırı sağcılar polisle çatışarak Southport İslam Toplumu Camisi'ne taşlı saldırı düzenledi. Burada polisle de çatışan aşırı sağcılar, çok sayıda polisin yaralanmasına neden olurken polis minibüsünü de ateşe verdi. Southport'taki olaylar nedeniyle 53 polis ve 3 polis köpeği yaralandı, 5 kişi gözaltına alındı.

CAMİLERİ SALDIRDILAR, MÜSLÜMANLAR HEDEFTE

Aşırı sağcı şiddet olayları, 2 Ağustos'ta ülkenin doğu kıyısındaki Sunderland'e sıçradı. Kentteki Masjid-e Anwaar-e Madinah Camisi'nin dışında toplanan aşırı sağcı kalabalık polisle çatıştı. Kalabalık, kentteki polis karakolunu ateşe verirken bazı kamu kuruluşlarını da yakmak istedi. Yaşananlar nedeniyle 3 polisin yaralandığı kentte 10 aşırı sağcı yakalandı.

Sunderland'le aynı gün Hartlepool, Liverpool, Glasgow ve Dover'de de aşırı sağcılar, kent meydanlarında ve camilerin önlerinde toplandı. 3 Ağustos'ta Bristol, Hull, Blackpool, Stoke-on-Trent ve Blackburn'ün de aralarında bulunduğu yaklaşık 20 İngiliz kentiyle Kuzey İrlanda'nın başkenti Belfast'taki 4 farklı noktada aşırı sağcılar sokaklara indi.

100'LERCE İSYANCI GÖZALTINA ALINDI

Bu kentlerde göçmenlere ait iş yerleri, camiler, polis araçları ve çevik kuvvet memurlarına saldırdılar. Saldırıların ardından 100'lerce aşırı sağcı gözaltına alındı. 4 Ağustos'ta Weymouth, Middlesbrough ve Rotherham kentlerinde toplanan aşırı sağcılar, yine göçmenleri ve Müslüman toplumu hedef aldı. Rotherham'da düzensiz göçmen ve sığınmacıların tutulduğu otelin önünde bir araya gelen aşırı sağcılar, binaya taş ve sandalye gibi yabancı maddeler attı.

Bu kentlerde aşırı sağcılar, yer yer karşıt görüşlü gruplar, dini ve ticari yapıları korumaya çalışanlarla da karşı karşıya geldi. Özellikle Hull ve Stoke-on-Trent'te iki aşırı sağcının bıçaklandığı haberi, olayların şiddetlenmesine neden olurken polis, bu haberlerin yalan olduğunu duyurdu. Blackpool ve Manchester'da eylemlerin sona ermesi çağrısı yapan polis, yeniden toplanmayı da yasakladı.