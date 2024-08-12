İran'dan büyük saldırı hazırlığı! Beyaz Saray bu haftayı işaret etti

Heniyye'nin Tahran'da uğradığı suikastin ardından İran'ın İsrail'e saldıracağına kesin gözüyle bakılıyor. ABD ve İsrail medyaları, İran'ın bu hafta içerisinde geniş çaplı bir saldırı planladığını yazdı. Son olarak Beyaz Saray, "İran bu hafta İsrail'e önemli bir saldırı yapabilir" diyerek "hazırlıklı olmalıyız" mesajı verdi. Ayrıca ABD medyalarında, İran'ın konsolosluk baskınına karşı İsrail'e yaptıkları misillemeye benzer bir hazırlık içerisinde olduğu belirtildi.

Eski Hamas lideri İsmail Heniyye'nin Tahran’da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmesinin ardından İran'ın İsrail'e saldırması an meselesi haline geldi. "Karşılık vermekten başka çaremiz yok" diyen İran'a karşı ABD İsrail'i ne pahasına olursa olsun İsrail'i savunacağını ifade etti.

ABD'nin bölgeye gönderdiği savaş gemi ve uçaklarına İran Devrim Muhafızları gemisavarlarla karşılık verdi. Öte yandan İran Devrim Muhafızları'nın İsrail'e topyekün bir saldırı konusunda ısrarcı olduğunu bildirdi. İsrail ve ABD medyaları, İran'ın kısa süre içerisinde saldıracağını yazdı.

BEYAZ SARAY: İRAN BU HAFTA SALDIRABİLİR

Son olarak İran'ın olası bir saldırı ihtimaline karşı ABD ve İsrail teyakkuza geçti. Axios, İran'ın Füze ve İHA birimlerinde, Nisan ayında İsrail'e yapılan saldırı öncesi yapılanlara benzer hazırlıkların yapıldığını yazdı.

Öte yandan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, "İran bu hafta İsrail'e önemli bir saldırı yapabilir" açıklamasında bulunarak, "hazırlıklı olmalıyız" dedi.

SAVAŞ VE UÇAK GEMİLERİ KONUŞLANDI

Düşman muhriplerine karşı geliştirilen seyir füzelerinin yüksek patlayıcı ve önlenemeyen savaş başlıklarına sahip olduğu aktarıldı.

Hamas lideri İsmail Heniyye'nin 31 Temmuz'da Tahran'da suikasta uğramasının ardından İran'ın İsrail'e saldırısı beklenirken ABD, Basra Körfezi'ne uçak gemisi ve savaş gemileri konuşlandırmıştı.

ÇOK SAYIDA GEMİSAVAR TESLİM ALINDI

Tahran yönetimi ile İsrail ve ABD arasındaki gerilim sürerken, İran Devrim Muhafızları Ordusu donanması, yüksek patlayıcı başlıklı çok sayıda gemisavar seyir füzesini teslim aldığını duyurdu.

İran devlet televizyonunun haberine göre, Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami'nin talimatıyla donanma güçlerine çok sayıda gemisavar seyir füzesi teslim edildi.

HENİYYE SUİKASTİ

Heniyye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu. İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz'da sabaha karşı yaptığı açıklamada, Heniyye'nin Tahran'da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurdu.

İran ve Hamas Hareketi suikasttan İsrail'i sorumlu tutarken, İsrailli yetkililer olayla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı. Hamas'tan ise, "savaşı, tüm bölgede büyük etkileri olacak yeni boyutlara taşıyan önemli ve tehlikeli bir olay" açıklamasını yaptı.

KONSOLOSLUK SALDIRISINA MİSİLLEME

İsrail'in İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava düzenlediği saldırı günlerce konuşuldu. İran'ın İsrail'e savaş açacağı tartışmaları dünya gündeminden düşmedi.

13 Nisan'da İran, yeri, zamanı ve şeklini önceden ABD'ye sızdırdığı 300'den fazla füze ile İsrail'e saldırdı. Füzelerin İsrail'e ulaşması saatler aldı. İsrail füzelerinin yüzde 99'unu imha etti. Saldırılarda bir İsrailli hafif şekilde yaralandı.