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Savunma Bakanı Gallant, Netanyahu'nun "zafer" sözlerini "saçmalık" olarak değerlendirdi

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Savunma Bakanı Gallant, Netanyahu&#039;nun &quot;zafer&quot; sözlerini &quot;saçmalık&quot; olarak değerlendirdi

Dünya Haberleri

Gazze'de 7 Ekim'den bu yana sayısız katliam gerçekleştiren İsrail'de hükümet karıştı. İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Netanyahu'nun Gazze'de "mutlak zafer" açıklamalarını hedef alarak, "Savaş tamtamları çalan tüm kahramanları ve 'mutlak zafer' gibi saçmalıkları duyuyorum" dedi.

İsrail 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü Gazze işgalinde istediğini elde edemedi.  İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Hizbullah ile devam eden gerginliğin ele alındığı İsrail meclisinin Dışişleri ve Savunma Komitesi'nde açıklamalarda bulundu.

İsrail'in Lübnan'da Hizbullah'a karşı neden savaş başlatmadığına ilişkin bir soruya cevap veren Gallant, Lübnan ile bir savaşın 7 Ekim'den farklı koşullarda olacağını belirtti.

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"MUTLAK ZAFER AÇIKLAMALARI SAÇMALIK"

Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Gazze Şeridi'nde "mutlak zafer" açıklamalarını hedef alan Gallant, "Savaş tamtamları çalan tüm kahramanları ve 'mutlak zafer' gibi saçmalıkları duyuyorum" dedi.

Gallant'ın açıklamalarının ardından İsrail Başbakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Gallant İsrail karşıtı bir söylem benimsediğinde, bir rehine anlaşmasına varma şansına zarar veriyor.

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"SİNWAR'A SALDIRMASI GEREKİRDİ"

Müzakerelere heyet göndermeyi reddeden ve rehine anlaşmasının önündeki tek engel olan Hamas lideri Yahya Sinwar'a saldırması gerekirdi” denildi.

Netanyahu'nun İsrail'in "mutlak zafere" ulaşması gerektiği yönündeki tutumu yinelenen açıklamada, "Bu, Başbakan Netanyahu ve kabinenin açık direktifidir ve Gallant dahil herkes için bağlayıcıdır" ifadeleri kullanıldı.

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