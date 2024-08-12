Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > İngiltere'de bir bıçaklı saldırı daha! Londra'da saldırgan dehşet saçtı

İngiltere'de bir bıçaklı saldırı daha! Londra'da saldırgan dehşet saçtı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas haber Ajansı
- Güncelleme:

Dünya Haberleri  / İhlas haber Ajansı

İngiltere'de 3 çocuğun öldüğü bıçaklı terör saldırısının ardından bir dehşet daha yaşandı. Başkent Londra'da bir saldırgan bıçaklı saldırı düzenleyerek 1'i çocuk 3 kişinin yaralanmasına yol açtı.

İngiltere Southport'ta 3 çocuğun öldüğü bıçaklı saldırı olayının ardından bir dehşet daha yaşandı. Bu kez başkent Londra'da bıçaklı saldırı meydana geldi.

Başkenti Londra’nın en işlek turistik yerlerden biri olan Leicester Meydanı'nda bıçaklı saldırı düzenlendi.

1'İ ÇOCUK 3 YARALI!

Saldırıda 11 yaşındaki bir kız çocuğu ile 34 yaşındaki bir kadın yaralandı.

Yaralanan kız çocuğunun durumunun iyi olduğu ve hastaneye kaldırıldığı, kadının ise saldırıda hafif şekilde yaralandığı aktarıldı.

SALDIRGAN ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Polis saldırganı gözaltına alırken, olayın terör saldırısı olarak değerlendirilmediği ifade edildi.

Görgü tanıkları, saldırgana çevredekilerin müdahale ederek, etkisiz hale getirdiğini belirtti.

3 ÇOCUĞUN ÖLDÜĞÜ BIÇAKLI SALDIRI

Öte yandan İngiltere’nin Southport bölgesinde 29 Temmuz’da bir dans okulunda 3 kız çocuğunun ölümüne neden olan bıçaklı saldırının ardından yayılan yanlış bilgiler sonucu aşırı sağcılar sokaklara inmiş ve şiddet olaylarına neden olmuştu.

Şiddet olaylarına karşı hükümet harekete geçmiş, gözaltına alınan çok sayıda kişiye hapis cezası verilmişti.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: İhlas haber Ajansı
Hakkari'de teröre büyük darbe! 'Gürz-6' operasyonunda 3 terörist etkisiz hale getirildi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Ukrayna Rusya'nın içlerine adım adım ilerliyor! Kursk’tan sonra Belgorod da tahliye ediliyor - DünyaUkrayna Rusya'nın içlerine adım adım ilerliyorSavunma Bakanı Gallant, Netanyahu'nun "zafer" sözlerini "saçmalık" olarak değerlendirdi - DünyaNetanyahu'nun "zafer" sözlerine "saçmalık" çıkışı!Ukrayna'nın bombaları Rusya'nın ekonomisini de vurdu: Ruble 1 haftada yüzde 4,1 değer kaybetti - DünyaUkrayna'nın bombaları rubleyi vurduAzerbaycan'dan İsrail askerleriyle ilgili iddiaya yalanlama - DünyaAzerbaycan'dan İsrail askerleriyle ilgili iddiaya yalanlamaPutin'den Kursk saldırısına ilişkin ilk açıklama: Ukrayna'ya cevabını vereceğiz - Dünyaİlk açıklamayı 7 gün sonra yaptı!Yunanistan'da yangın krizi! Alevler yıldırım hızıyla yayılıyor - DünyaYunanistan'da yangın krizi!
Sonraki Haber Yükleniyor...