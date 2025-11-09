Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Hakkari 'kuş cenneti'nde korkutan yangın! Ekiplerin müdahalesi devam ediyor

Hakkari 'kuş cenneti'nde korkutan yangın! Ekiplerin müdahalesi devam ediyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde birçok kuş türüne ev sahipliği yapan Nehil Sazlığı'nda yangın çıktı. Yoğun dumanın ve rüzgarın söndürme çalışmalarını zorlaştırdığı bildirilirken, ekipler yangını kontrol altına almak için yoğun çaba harcıyor.

Hakkari'de Yüksekova-Şemdinli yolu Karabey köyü mevkisinde bulunan Nehil Sazlığı'nda akşam saatlerinde yangın çıktı.

BİRÇOK KUŞ TÜRÜNE EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

Birçok kuş türüne ev sahipliği yapan sazlıktaki yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı.

Bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yoğun dumanın ve rüzgarın söndürme çalışmalarını zorlaştırdığı bildirilirken, ekipler yangını kontrol altına almak için yoğun çaba harcıyor.

Vatandaşlar, özellikle bahar ve yaz aylarında bölgede benzer faciaların sıkça tekrarlandığını ifade ederek, duruma tepki gösterdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

