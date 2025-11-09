Kocaeli'deki yangın faciasında skandal paylaşımlar: Hayatını kaybeden işçilere hakaret ettiler!

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 6 kişinin hayatını kaybettiği parfüm dolum tesisindeki yangının ardından, "Kocaeli İnfaz Yayın" isimli bir Telegram sayfasında, yangında ölen vatandaşlara yönelik küfürlü ve hakaret içerikli paylaşımlar yapıldığı ortaya çıktı.

HAYATINI KAYBEDEN VATANDAŞLARI HEDEF ALDILAR

D.Y.A. ve B.T. ismini kullanan şahısların hayatını kaybedenlerin fotoğraflarını paylaşarak küfürlü yazışmalar yaptıkları ve kendilerine tepki gösteren maktul yakınlarına da aynı şekilde karşılık verdikleri öğrenildi.

DEVLETE VE ŞEHİTLERE DE HAREKET ETTİLER

Şahısların devlete ve şehitlere yönelik hakaret içerikli ifadeler de kullandığı paylaşımları, sosyal medyada büyük tepki çekti. Söz konusu şahıslar hakkında şikayetçi olunduğu öğrenildi.

İşte o skandal paylaşımlar:

NE OLMUŞTU?

Acı olay, 8 Kasım sabahı saat 09.00 sıralarında Dilovası Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan 2 katlı parfüm dolum tesisinde meydana gelmişti. Henüz belirlenemeyen bir sebeple çıkan yangın, içerideki kimyasal maddeler sebebiyle kısa sürede büyüyerek tüm binayı sarmıştı.

Alevler, tesisin hemen yanında bulunan binanın çatısına da sıçramış, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edilmişti. Ekiplerin yoğun çalışması neticesinde yangın kontrol altına alınarak söndürülmüştü. Yangında içeride bulunan 6 kişi hayatını kaybederken, 1’i ağır 7 kişi de yaralanmıştı.