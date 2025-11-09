Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Kocaeli'deki yangın faciasında skandal paylaşımlar: Hayatını kaybeden işçilere hakaret ettiler!

Kocaeli'deki yangın faciasında skandal paylaşımlar: Hayatını kaybeden işçilere hakaret ettiler!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Kocaeli&#039;deki yangın faciasında skandal paylaşımlar: Hayatını kaybeden işçilere hakaret ettiler!
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 6 kişinin hayatını kaybettiği parfüm dolum tesisindeki yangının ardından sosyal medyada yapılan paylaşımlar tepki topladı. "Kocaeli İnfaz Yayın" isimli bir Telegram sayfasında, yangında hayatını kaybedenlerin fotoğrafları paylaşılarak küfür edildiği ortaya çıktı.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 6 kişinin hayatını kaybettiği parfüm dolum tesisindeki yangının ardından, "Kocaeli İnfaz Yayın" isimli bir Telegram sayfasında, yangında ölen vatandaşlara yönelik küfürlü ve hakaret içerikli paylaşımlar yapıldığı ortaya çıktı.

HAYATINI KAYBEDEN VATANDAŞLARI HEDEF ALDILAR

D.Y.A. ve B.T. ismini kullanan şahısların hayatını kaybedenlerin fotoğraflarını paylaşarak küfürlü yazışmalar yaptıkları ve kendilerine tepki gösteren maktul yakınlarına da aynı şekilde karşılık verdikleri öğrenildi.

Kocaeli'deki yangın faciasında skandal paylaşımlar: Hayatını kaybeden işçilere hakaret ettiler! - 1. Resim

DEVLETE VE ŞEHİTLERE DE HAREKET ETTİLER

Şahısların devlete ve şehitlere yönelik hakaret içerikli ifadeler de kullandığı paylaşımları, sosyal medyada büyük tepki çekti. Söz konusu şahıslar hakkında şikayetçi olunduğu öğrenildi.

İşte o skandal paylaşımlar:

Kocaeli'deki yangın faciasında skandal paylaşımlar: Hayatını kaybeden işçilere hakaret ettiler! - 2. Resim

Kocaeli'deki yangın faciasında skandal paylaşımlar: Hayatını kaybeden işçilere hakaret ettiler! - 3. Resim

Kocaeli'deki yangın faciasında skandal paylaşımlar: Hayatını kaybeden işçilere hakaret ettiler! - 4. Resim

Kocaeli'deki yangın faciasında skandal paylaşımlar: Hayatını kaybeden işçilere hakaret ettiler! - 5. Resim

NE OLMUŞTU?

Acı olay, 8 Kasım sabahı saat 09.00 sıralarında Dilovası Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan 2 katlı parfüm dolum tesisinde meydana gelmişti. Henüz belirlenemeyen bir sebeple çıkan yangın, içerideki kimyasal maddeler sebebiyle kısa sürede büyüyerek tüm binayı sarmıştı.

Alevler, tesisin hemen yanında bulunan binanın çatısına da sıçramış, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edilmişti. Ekiplerin yoğun çalışması neticesinde yangın kontrol altına alınarak söndürülmüştü. Yangında içeride bulunan 6 kişi hayatını kaybederken, 1’i ağır 7 kişi de yaralanmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Gönül Dağı Nazlı kimdir? Aycan Koptur oynadığı diziler ve biyografisi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bursa'da sıcak saatler! Kuruyemiş fabrikasında yangın çıktı, ekipler müdahale ediyor - 3. SayfaKuruyemiş fabrikasında yangın çıktı, ekipler müdahale ediyorKocaeli'de 6 kişiye mezar olan yangının çıkış anına ait görüntüler ortaya çıktı - 3. SayfaKocaeli'deki facianın ilk anları kamerada!Kayseri'de intihar etmek için 14. kata çıkan kadını polis ikna etti - 3. Sayfaİntihar etmek için 14. kata çıktı, polis vazgeçirdi!Çiçekçileri Sevenler Derneğine kumar baskını! Çok sayıda gözaltı var - 3. SayfaÇiçekçileri Sevenler Derneğine baskın!Düğüne giden akrabalar birbirine girdi! Yaralılar var... - 3. SayfaDüğüne giden akrabalar birbirine girdi! Yaralılar var...Kocaeli'deki yangında ölenlerin cenazeleri ailelerine teslim edildi - 3. SayfaKocaeli'deki yangında ölenlerin cenazeleri ailelerine teslim edildi
Sonraki Haber Yükleniyor...