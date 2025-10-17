Hakkari için alarm zilleri çalıyor! Metrelerce çekiliyor, kritik seviyelerde

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin su ihtiyacını karşılayan ve 2019 yılında tamamlanan Dilimli Barajı'ndaki su seviyesi, kuraklık ve iklim değişikliği nedeniyle 10 metre düştü.

Yüksekova-Esendere kara yolu üzerinde, 2,5 kilometrekarelik bir alana kurulan ve Yüksekova'nın içme ve kullanma suyunun temin edildiği Dilimli Barajı'nda alarm zilleri çalıyor. 93 metre yüksekliğe sahip baraj gölünde, azalan yağışlar nedeniyle su seviyesi tam 10 metre geri çekildi. Bu dramatik düşüş, bölge halkını ve yetkilileri endişelendiriyor.

Barajdaki kritik su kaybı üzerine sivil toplum kuruluşları harekete geçti. YEKDASDER Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Hakan Zanyar Aykut, durumun ciddiyetine dikkat çekerek vatandaşları acil tasarruflu su kullanımına davet etti. Aykut, şu ifadeleri kullandı:

Dilimli Barajı maalesef küresel ısınmadan dolayı nasibini aldı. Gördüğünüz gibi 10 metrelik bir çekilme ve azalma oldu. Biz de YEKDASDER olarak suyun önemine değinerek dikkat çektik. Su hayattır ve bu hayatı sürdürmek için suyu tasarruflu kullanmalıyız. Bu kuraklık dünyanın her yerinde belirgin hale gelmiş durumda. Vatandaşlarımızın uyarıları dikkate alarak suyu koruması büyük önem taşıyor