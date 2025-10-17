Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > Hakkari için alarm zilleri çalıyor! Metrelerce çekiliyor, kritik seviyelerde

Hakkari için alarm zilleri çalıyor! Metrelerce çekiliyor, kritik seviyelerde

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Hakkari için alarm zilleri çalıyor! Metrelerce çekiliyor, kritik seviyelerde
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Hakkari'de içme ve kullanım suyu ihtiyacını karşılayan Dilimli Barajı, kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya. Yağışların azalması ve artan tüketimler nedeniyle 93 metre yüksekliğe sahip baraj gölünde, su seviyesi tam 10 metre geri çekildi. Bölge halkı ve yetkilileri endişelendiren bu duruma karşı sivil toplum kuruluşları da harekete geçti.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin su ihtiyacını karşılayan ve 2019 yılında tamamlanan Dilimli Barajı'ndaki su seviyesi, kuraklık ve iklim değişikliği nedeniyle 10 metre düştü.

Bir kent için alarm zilleri çalıyor! Metrelerce çekiliyor, kritik seviyelerde - 1. Resim

KURAKLIK TEHLİKESİ BAŞ GÖSTERİYOR 

Yüksekova-Esendere kara yolu üzerinde, 2,5 kilometrekarelik bir alana kurulan ve Yüksekova'nın içme ve kullanma suyunun temin edildiği Dilimli Barajı'nda alarm zilleri çalıyor. 93 metre yüksekliğe sahip baraj gölünde, azalan yağışlar nedeniyle su seviyesi tam 10 metre geri çekildi. Bu dramatik düşüş, bölge halkını ve yetkilileri endişelendiriyor.

Bir kent için alarm zilleri çalıyor! Metrelerce çekiliyor, kritik seviyelerde - 2. Resim

VATANDAŞLARIMIZ UYARILARI DİKKATE ALMALI

Barajdaki kritik su kaybı üzerine sivil toplum kuruluşları harekete geçti. YEKDASDER Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Hakan Zanyar Aykut, durumun ciddiyetine dikkat çekerek vatandaşları acil tasarruflu su kullanımına davet etti. Aykut, şu ifadeleri kullandı: 

Bir kent için alarm zilleri çalıyor! Metrelerce çekiliyor, kritik seviyelerde - 3. Resim

Dilimli Barajı maalesef küresel ısınmadan dolayı nasibini aldı. Gördüğünüz gibi 10 metrelik bir çekilme ve azalma oldu. Biz de YEKDASDER olarak suyun önemine değinerek dikkat çektik. Su hayattır ve bu hayatı sürdürmek için suyu tasarruflu kullanmalıyız. Bu kuraklık dünyanın her yerinde belirgin hale gelmiş durumda. Vatandaşlarımızın uyarıları dikkate alarak suyu koruması büyük önem taşıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Bitlis karakovan balı için hasat dönemi başladı: Tadı dünya çapında benzersiz, fiyatı belli olduAltınla yarışıyor, bu yıl yüzde 88 yükseldi! İşte gümüş zengini 10 ülke! 
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bitlis karakovan balı için hasat dönemi başladı: Tadı dünya çapında benzersiz, fiyatı belli oldu - YaşamEn geç hasat edilen bal: 200 endemik bitkiden elde ediliyor, tadı benzersizKur'an-ı Kerim'i 3 ayda ezberleyerek hafız oldu! "Büyük bir emek ve sabır işi" - YaşamKur'an-ı Kerim'i 3 ayda ezberleyerek hafız oldu!Dondurucu günler erken gelmeyecek ama kolay da bitmeyecek: Orhan Şen'den 'aylar sürecek' kış tahmini! - YaşamBu kış bitmek bilmeyecek!Üniversite bahçesinden müzeye: Fin balinasının kemikleri birleştirilmeyi bekliyor - YaşamÜniversite bahçesinden müzeyeGeri manevra yapan araç, yaşlı adama çarptı! - YaşamGeri manevra yapan araç, yaşlı adama çarptı!Kalp hastalarının şifa kaynağı: 2 ay tüketenin tüm damarları açılıyor - YaşamKalp hastaları için ilaç: 2 ayda tüm damarları açıyor
Sonraki Haber Yükleniyor...