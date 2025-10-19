Gölhisar'ın gözdesi! Lezzeti damak çatlatıyor: Yiyen bir daha yiyor

Burdur’un Gölhisar ilçesinde, yarım asrı aşkın süredir yapılan ve geçtiğimiz yıl coğrafi işaret alarak tescillenen yaprak kavurma 7 saniyede pişiyor, ülkenin dört bir yanından gelenlerin beğenisine sunuluyor.

TALEP HER GEÇEN GÜN ARTIYOR

Burdur’un Gölhisar ilçesinde yarım asrı aşkın süredir pişirilen yaprak kavurma 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu çerçevesinde 1309 numarası ile 28 Nisan 2021 tarihinden itibaren korunmak üzere, 9 Ocak 2023 tarihinde 'Coğrafi İşaret tescili' aldı. Tescilden sonra ülke genelinde bilinirliği artan yöresel lezzete talep de gün geçtikçe çoğaldı. Kızgın sac tava üzerinde 7 saniyede pişmesiyle bilinen Gölhisar kavurmasının her zaman taze ve sıcak olması da insanlar üzerinde merak uyandırmasının en büyük nedeni olarak görünmekte. Türkiye'nin dört bir yanından ilçeye yolu düşenlerin denediği Gölhisar kavurması vatandaşlardan tam not almaya devam ediyor.

DENEYEN TEKRAR ALIYOR

Gölhisar ilçesinde yaklaşık 40 yıldır kavurmacılık yapan Osman Kaya, şu ifadeleri kullandı:

Kavurmacı Osman olarak 40 yıldır bu işi yapmaktayım. Geçen yıl coğrafi işaret alan Gölhisar kavurmamıza büyük ilgi var. Her geçen gün de bu ilgi artarak devam ediyor. Gerek yaprak şeklinde doğranan eti ile gerekse 7 saniyede pişmesiyle Gölhisar’ımıza has bu lezzetin ise beğeneni çok. Hayatında ilk defa kavurmamızı yiyenler tekrarını istiyorlar. Coğrafi işaretli kavurmamızın yeneceği yer Gölhisar’dır herkesi bekleriz

"YEMEDEN GİTMEM"

İşletmeye çocukları ile birlikte kavurma yemeye gelen İsmet Ertürk ise şöyle dedi:

Çavdır ilçesinde ikamet etmekteyim. Genelde hafta sonu işlerim için Gölhisar’a gelirim ve muhakkak gerek ailemle gerek kendim bu meşhur Gölhisar kavurmasını yemeden gitmem. Herkese de tavsiye ederim

Bir diğer müşteri Süleyman Türk ise, "Denizli’den geliyorum. Daha önce de gelmiştim. Bu lezzeti bildiğimden dolayı bu kez ailecek geldik. Gerçekten farklı bir lezzet. Et her yerde et fakat bunun tadı bir başka herkese tavsiye ederim. En azından bir kez yemelerini isterim" diye konuştu.