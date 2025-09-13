Depolarda ocak ayına kadar saklıyorlar! Aromasıyla damak çatlatan tescilli lezzette hasat sürüyor

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde yetiştirilen, tadı, aroması ve uzun raf ömrüyle bilinen ve bir süre önce Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili alan Kırkağaç kavununun hasadı devam ediyor.

Sabahın erken saatlerinde mesaiye başlayan çiftçiler, olgunlaşan kavunları zedelenmemesi için özenle topluyor. Yorgan ve battaniyelere sarılarak taşınan kavunların bir kısmı hemen satışa sunulurken, büyük bölümü ise geleneksel yöntemlerle depolara yerleştiriliyor. Depolarda saplarından keten ipliklerle bağlanıp ahşap sırıklara asılan kavunlar, ocak ayına kadar bozulmadan muhafaza edilerek piyasaya sürülüyor. Böylece kışın taze kavunun bulunmadığı dönemde tüketiciye ulaştırılarak üreticiye ek kazanç sağlanıyor.

TOPTAN VE PERAKENDE SATILIYOR

Karakurt Mahallesi'nde ise kavunların pazarlanmasında farklı bir yöntem uygulanıyor. Bölgeye özgü "sarı dilim" türü kavunları hasat eden üreticiler, traktör römorklarına yükledikleri ürünleri mahalle sokaklarına park ederek satışa sunuyor. Alıcılar, üzerinde satıcıların telefon numaralarının yer aldığı römorkların yanından geçerken beğendikleri kavunlar için pazarlık yaparak toptan ya da perakende alışveriş yapabiliyor.

ÜRETİCİ FİYATTAN MEMNUN DEĞİL

Üretici Mustafa Güngör, ilçede ağustosun ortasında başlayan hasadın sürdüğünü belirterek, üreticiler olarak daha yüksek fiyat beklediklerini söyledi.

Karakurt Mahallesi ve çevresinde ata tohumlarıyla ekilen "sarı dilim" ya da "çıtır dilim" olarak tanımladıkları bir kavun türünün yaygın olduğunu dile getiren Güngör, "Kırkağaç çevresinde yetişir, bu yöreye hastır, tadı ve aromasıyla başka yerde tutmaz. Eski Kırkağaç kavunu değildir, özellikleri tatlı ve dayanıklı olmasıdır." dedi.

İlçe merkezinde kavunlar sırıklara asılıp depolanırken Karakurt ve çevresinde hemen satış yapıldığını anlatan Güngör, "Köyün içinde traktör römorkları sıralı. Caddede pazar kurulmuştur. Vatandaş da kendi kavununu keser, oraya çeker, üzerine telefon numarasını yazar. Buradaki pazarın oluşumu o mahallenin o caddesindedir." diye konuştu.

Recep Şanlıtürk de 22 yıldır bölgeden kavun aldığını belirterek, Marmara Bölgesi'ne bu ürünleri pazarladığını ifade etti.