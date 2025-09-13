Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Depolarda ocak ayına kadar saklıyorlar! Aromasıyla damak çatlatan tescilli lezzette hasat sürüyor

Depolarda ocak ayına kadar saklıyorlar! Aromasıyla damak çatlatan tescilli lezzette hasat sürüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Depolarda ocak ayına kadar saklıyorlar! Aromasıyla damak çatlatan tescilli lezzette hasat sürüyor
Manisa, Kırkağaç, Kavun, Hasat, Haber
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Tadı ve aromasıyla damak çatlatan AB'den tescilli Kırkağaç kavununun hasadı 1 aydır sürüyor. Dayanıklılığı sebebiyle uzun süre çürümeden duran Kırkağaç kavunu, ahşap sırıklara asılarak depolarda saklanıyor. Böylece kavunlar ocak ayına kadar bozulmadan duruyor. 

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde yetiştirilen, tadı, aroması ve uzun raf ömrüyle bilinen ve bir süre önce Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili alan Kırkağaç kavununun hasadı devam ediyor.

Sabahın erken saatlerinde mesaiye başlayan çiftçiler, olgunlaşan kavunları zedelenmemesi için özenle topluyor. Yorgan ve battaniyelere sarılarak taşınan kavunların bir kısmı hemen satışa sunulurken, büyük bölümü ise geleneksel yöntemlerle depolara yerleştiriliyor. Depolarda saplarından keten ipliklerle bağlanıp ahşap sırıklara asılan kavunlar, ocak ayına kadar bozulmadan muhafaza edilerek piyasaya sürülüyor. Böylece kışın taze kavunun bulunmadığı dönemde tüketiciye ulaştırılarak üreticiye ek kazanç sağlanıyor.

Depolarda ocak ayına kadar saklıyorlar! Aromasıyla damak çatlatan tescilli lezzette hasat sürüyor - 1. Resim

TOPTAN VE PERAKENDE SATILIYOR 

Karakurt Mahallesi'nde ise kavunların pazarlanmasında farklı bir yöntem uygulanıyor. Bölgeye özgü "sarı dilim" türü kavunları hasat eden üreticiler, traktör römorklarına yükledikleri ürünleri mahalle sokaklarına park ederek satışa sunuyor. Alıcılar, üzerinde satıcıların telefon numaralarının yer aldığı römorkların yanından geçerken beğendikleri kavunlar için pazarlık yaparak toptan ya da perakende alışveriş yapabiliyor.

Depolarda ocak ayına kadar saklıyorlar! Aromasıyla damak çatlatan tescilli lezzette hasat sürüyor - 2. Resim

ÜRETİCİ FİYATTAN MEMNUN DEĞİL 

Üretici Mustafa Güngör, ilçede ağustosun ortasında başlayan hasadın sürdüğünü belirterek, üreticiler olarak daha yüksek fiyat beklediklerini söyledi.

Karakurt Mahallesi ve çevresinde ata tohumlarıyla ekilen "sarı dilim" ya da "çıtır dilim" olarak tanımladıkları bir kavun türünün yaygın olduğunu dile getiren Güngör, "Kırkağaç çevresinde yetişir, bu yöreye hastır, tadı ve aromasıyla başka yerde tutmaz. Eski Kırkağaç kavunu değildir, özellikleri tatlı ve dayanıklı olmasıdır." dedi.

Depolarda ocak ayına kadar saklıyorlar! Aromasıyla damak çatlatan tescilli lezzette hasat sürüyor - 3. Resim

İlçe merkezinde kavunlar sırıklara asılıp depolanırken Karakurt ve çevresinde hemen satış yapıldığını anlatan Güngör, "Köyün içinde traktör römorkları sıralı. Caddede pazar kurulmuştur. Vatandaş da kendi kavununu keser, oraya çeker, üzerine telefon numarasını yazar. Buradaki pazarın oluşumu o mahallenin o caddesindedir." diye konuştu.

Recep Şanlıtürk de 22 yıldır bölgeden kavun aldığını belirterek, Marmara Bölgesi'ne bu ürünleri pazarladığını ifade etti.

Depolarda ocak ayına kadar saklıyorlar! Aromasıyla damak çatlatan tescilli lezzette hasat sürüyor - 4. Resim

Kaynak: Anadolu Ajansı

Bakan Memişoğlu duyurdu! Sağlıkta 17 bin yeni atama yapılacak
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bakan Memişoğlu duyurdu! Sağlıkta 17 bin yeni atama yapılacak - EkonomiSağlıkta 17 bin yeni atama yapılacakHer biri bir buçuk kilo! Ata tohumu ile yetişti, gören gözlerine inanamadı - EkonomiHer biri bir buçuk kilo! Gören şaşkına dönüyorOsmanlı döneminin ünlü ustası yaptı! 150 yıllık tespih araba fiyatına alıcısını bekliyor - EkonomiOsmanlı döneminin ustası yaptı! Araba fiyatına satılıyorGramı altınla yarışıyor! Toprak altından çıkarıp ekonomiye kazandırıyor - EkonomiToprak altından çıkarıp ekonomiye kazandırıyorBurası Karadeniz değil! Fındık hasadı yapılan kentimizi duyanlar şaşırıp kalıyor - EkonomiFındık üretilen kentimizi duyanlar şaşırıp kalıyorEsnaftan bankalara "faiz" çağrısı: Merkez'in kararı esnafa ve vatandaşa yansıtılmalı - EkonomiEsnaftan milyonları ilgilendiren "faiz" çağrısı
Sonraki Haber Yükleniyor...