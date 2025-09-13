Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Osmanlı döneminin ünlü ustası yaptı! 150 yıllık tespih araba fiyatına alıcısını bekliyor

Osmanlı döneminin ünlü ustası yaptı! 150 yıllık tespih araba fiyatına alıcısını bekliyor

Osmanlı döneminin ünlü ustası yaptı! 150 yıllık tespih araba fiyatına alıcısını bekliyor
Adana'da gerçekleştirilen Tespih ve Doğal Taşlar Fuarı'nın en dikkat çeken tespihi 150 yıldan fazla mazisi olan Osmanlı Sıkma Kehribarı oldu. Osmanlı döneminin ustalarından İskender'in yaptığı tespih 15 dolar (620 bin TL) fiyatla alıcısını bekliyor. 

Adana'da bu sene 4'üncüsü düzenlenen Tespih ve Doğal Taşlar Fuarı devam ediyor. Osmanlı coğrafyasında 17. yüzyılda farklı el işçiliği metotlarıyla sanat eserine dönüşen tespihler günümüz kültüründe de yerini koruyor. Çeşit çeşit kıymetli taşlardan üretilen rengarenk, irili ufaklı tanelere sahip tespihlere en büyük ilgiyi özellikle koleksiyonerler ve meraklıları gösteriyor.

Osmanlı döneminin ünlü ustası yaptı! 150 yıllık tespih 15 bin dolara alıcısını bekliyor - 1. Resim

150 YILLIK TESPİH SATIŞTA 

Fuarın en gözde ürünlerinden biri de Osmanlı döneminin tespih ustalarından İskender'in yaptığı ve 150 yıldan daha uzun bir mazisi olan ‘Osmanlı Sıkma Kehribar' oldu. 15 bin dolarlık etiket fiyatıyla satışı yapılan tespihe koleksiyonerler yoğun ilgi gösterdi.

Osmanlı döneminin ünlü ustası yaptı! 150 yıllık tespih 15 bin dolara alıcısını bekliyor - 2. Resim

"YILLAR BOYU EL DEĞİŞTİREREK BUGÜNLERE GELMİŞ"

Tespihin sahibi Yusuf Bayram, "Bu tespih çok özel ve sandık malı dediğimiz bir ürün. Bu tespih gündelik kullanım için uygun değil. Bu devirde böyle temizlikte bir tespih bulmak gerçekten çok zor. Bu tespih yıllar boyu el değiştirerek bugüne kadar gelmiş. Böyle ürünleri satınca bir daha yerine koymanız gerçekten zor oluyor. Fiyatı da fuara özel 15 bin dolar" ifadelerini kullandı.

Osmanlı döneminin ünlü ustası yaptı! 150 yıllık tespih 15 bin dolara alıcısını bekliyor - 3. Resim

"BÖYLE BİR FİYATA TESPİH ALAMAM"

Fuarı gezen ve tespihi inceleyen Zafer Geyik ise tespih merakı olduğunu belirterek, "Böyle bir fiyata tespih almam mümkün değil. Fuar sayesinde gelip özel tespihleri görüyoruz, dokunuyoruz, güzel oluyor. Koleksiyonerler ve tespih meraklıları için çok güzel bir fuar. Ben çok keyif alarak geziyorum" dedi. 

