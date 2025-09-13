Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Ekonomi > Gramı altınla yarışıyor! Toprak altından çıkarıp ekonomiye kazandırıyor

Gramı altınla yarışıyor! Toprak altından çıkarıp ekonomiye kazandırıyor

- Güncelleme:
Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bayburt'ta uzun yıllar köy halkı tarafından çıra olarak yakılan kehribar artık ekonomiye kazandırılıyor. Gramı altınla yarışa kehribarı topraktan saf haliyle çıkarıp, atölyede takı, kolye, tespih hâline getiren Bayram İpek, büyük bir emek harcıyor. Her taşın kehribar olmadığını belirten İpek, "Doğada anlaşılması çok zor" dedi. 

Doğada taş halinde bulunan kehribarın izini süren Bayram İpek, farklı taşlarla karıştırılabilen kehribarı tek tek seçerek topraktan çıkarıyor. İpek, Kasaplar Çarşısı'ndaki 20 metrekarelik atölyesinde kehribarı özenle işliyor. Bayburt kehribarı kesme, zımparalama, silme ve parlatma işlemlerinden geçirildikten sonra takı ve tespih olarak satışa hazır hale getiriliyor.

Gramı altınla yarışıyor! Toprak altından çıkarıp ekonomiye kazandırıyor - 1. Resim

GRAMI ALTINLA YARIŞIYOR

Kehribarın doğada ayırt edilmesinin güç olduğunu vurgulayan İpek, "Gramı altınla yarışan Bayburt kehribarını doğadan saf hâliyle çıkarıp atölyemize götürüyor, takı, kolye, tespih hâline getiriyoruz. Bu demek değildir ki her taş kehribardır, doğada anlaşılması çok zordur. Taşın yapısını görürseniz ne demek istediğimi anlarsınız" dedi.

Gramı altınla yarışıyor! Toprak altından çıkarıp ekonomiye kazandırıyor - 2. Resim

"EKONOMİYE KAZANDIRMAYA ÇALIŞIYORUM"

Bayburt'un birçok bölgesinde farklı renklerde kehribar bulunduğunu ve bunları kendisinin çıkardığını belirten İpek, "Kehribarı çıkarmak ve işleyerek takı hâline getirmek zahmetli bir iş. Uzun yıllardır bu yolda çalışıyorum. Bayburt'un çeşitli bölgelerinden farklı renklerde kehribar çıkardım. Bunları ekonomiye kazandırıp, halkın hizmetine sunmaya gayret ediyorum" şeklinde konuştu.

Gramı altınla yarışıyor! Toprak altından çıkarıp ekonomiye kazandırıyor - 3. Resim

Gramı altınla yarışıyor! Toprak altından çıkarıp ekonomiye kazandırıyor - 4. Resim

