Burası Karadeniz değil! Fındık hasadı yapılan kentimizi duyanlar şaşırıp kalıyor

Adana'nın Feke ilçesine bağlı Gedikli Mahallesi'nde yaşayan İbrahim Gün, Karadeniz gezisinde görüp araştırmasının ardından 650 rakımdaki 6 dönüm arazisinde fındık üretimine başladı.

İlgili Haber Dükkanlarını kapatıp ülkelerine dönüyorlar! Bir kentimizde Suriyeli göçü

5 yıl önce fidanları diken Gün, bu yılki hasadı yaptı. Hasadı aile bireyleri ve mahalle sakinleriyle imece usulü yapan Gün, isteyene imkanları ölçüsünde ücretsiz fidan vermeye de başladı.

"HERKESİN BAHÇESİNDE OLURSA DAHA BEREKETLİ OLUR"

Üretimle ilgili bilgi veren İbrahim Gün," Burası Akdeniz'in bitimi, İç Anadolu'nun başlangıcı, Torosların eteği. Adana denilince karpuz ve kebap akla gelir ama birçok özelliği bağrında barındırır. Biz de araştırdık ve Karadeniz'den fidan getirdik. Şu an Türkiye'nin her ilinden ücretsiz fidan için yoğun talep var. Sadece bende olsun istemiyorum, herkesin yayla evi bahçesinde olsun istiyorum. Fındık herkesin bahçesinde olursa daha bereketli olur. Çocuklarla bahçede fındık yemesi ayrı bir keyif olacaktır" dedi.

DON NEDENİYLE VERİMDE BÜYÜK KAYIP

Bu yıl don olayı nedeniyle verim kaybı yaşadıklarını, geçen yıla göre hasadın 10'da birini yapabildiklerini belirten Gün," Allah'ın verdiğine bin şükür. Rızkımıza düşen buymuş, ağız tadıyla yemek nasip oldu" ifadelerini kullandı.

"ADANA'DA FINDIK ÜRETİLDİĞİNİ SÖYLEDİĞİMDE ÇOK ŞAŞIRDILAR"

Artvin'de üniversite eğitimini sürdüren üreticinin yeğeni Süleyman Gün ise, Adana'da arkadaşlarının fındık üretimini ilk duyduğunda inanamadığını kaydetti. Gün "Arkadaşlarıma Adana'da fındık üretildiğini söylediğimde çok şaşırdılar, inanmadılar. Amcamın bahçesinden fotoğraflar gösterince çok şaşırdılar. Tadım için götürdüm, çok beğendiler. Karadeniz'de verimli ama burada da güzel sonuçlar aldık" diye konuştu.