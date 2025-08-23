Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Stres, fıtık, astım, bronşit... Birçok hastalığa iyi geliyor! Bir taştan fazlası, fiyatı 200 TL'den 50 bin TL'ye kadar çıkıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Stresi azaltması, negatif enerjiyi dağıtması, fıtık, astım, bronşit gibi birçok hastalığa iyi geldiği söylenen damla kehribarlara yoğun ilgi gösteriliyor. Bileklik, kolye, tespih gibi ürünlerin yapıldığı damla kehribarın fiyatları işçiliklerine göre değişiyor. Bilekliklerin fiyatları 200-250 TL'den başlarken, tespihlerin fiyatları ise 350 TL ile 50 bin TL arasında değişiyor. 

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde bulunan tarihi Dört Ayaklı Minare'nin de bulunduğu Yenikapı Sokak'ta taş işçiliği yapan Barış Tunç, damla kehribarın bilinmeyen yönlerini açıkladı.

Damla kehribar taşlarından bileklik, kolye, tespih gibi ürünler yaptıklarını aktaran Tunç, "Mesela bileklik olarak kullandığımız zaman, bilekliğin vücuttaki faydası sinire, strese, vücuttaki negatif enerjiye ve nazara karşı etkilidir. Kolye olarak kullanılırsa da özellikle çocuklarda diş çıkarma ve salyaya çok etkilidir. Tabii çocukta astım, bronşit de varsa bu hastalıklara da çok iyi geliyor. Aynı zamanda yetişkinlerde ise saydığımız etkilerin yanı sıra astıma, bronşite, guatra, tiroid hastalıklarına, boyun fıtığına etkisi olduğu belirtiliyor. Zaten müşterilerimiz genelde alternatif tıpta etkili olması nedeni ile tercih ediyor. Bunları kullanınca da ayda bir 24 saat toprağa bırakmak gerekiyor. Bunu muhakkak herkesin yapması lazım. 24 saat toprağın üstünde beklettikten sonra tekrar kullanmaya başlıyoruz. Bunun sebebi, nötrleme yapmak lazım. Çünkü vücuttan aldığı negatif enerjiyi toprağa atması lazım" dedi.

ORİJİNALLİĞİNİ ANLAMAK İÇİN SU VE TUZ FORMÜLÜ

Damla kehribar taşlarının orijinalliğini anlamak için uygulanması gereken yönetimi de açıklayan Tunç, ''Tüketiciler bunun orijinalini bilemezler. Orijinal damla kehribar taşları, içinde belirli bir miktar tuz bulunan suyun üzerine çıkar. Orijinali üstte durur, alta inen damla kehribar sahtedir. Tabii o tuz dengesini, oranını da iyi yakalamak lazım." dedi. 

"TESPİH FİYATLARI 50 BİN LİRAYA KADAR YÜKSELİYOR"

Tunç sözlerini şöyle sürdürdü: "İşçilikli ürünlerimiz de var, standart ürünlerimiz de var. İşçilikli ürünlerimiz biraz daha maliyetli olduğu için fiyatlar biraz daha yüksek ama ortalama kolyelerimiz 700 liradan başlıyor. Bileklikler ortalama 200-250 liradan başlıyor. Tabii bu fiyatlar 3 bin liraya kadar çıkabiliyor, o da işçilikten kaynaklanıyor. Tespihlerimiz 350 liradan başlıyor, 40-50 bin liraya kadar da yükseliyor'' 

