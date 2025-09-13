Manisa su kesintisi sorgulama: MASKİ duyurdu! 13 Eylül Manisa'da sular saat kaçta gelecek?
Manisa'nın bazı ilçelerinde elektrik arıza ve boru patlağı sebebiyle su kesintisi uygulanıyor. MASKİ, kesintiden etkilenecek bölgeler ve suların yeniden verileceği saatleri açıkladı. Peki, 13 Eylül Manisa'da sular saat kaçta gelecek? İşte detaylar...
13 EYLÜL MANİSA'DA SULAR SAAT KAÇTA GELECEK?
13 Eylül 2025 Cumartesi günü Manisa'nın Şehzadeler ve Yunusemre ilçesinde 00:15- 10:39 saatlerinde su kesintisi yaşanıyor.
MASKİ suların Şehzadeler'de 05:30'da Yunusemre'de 12:39'da geleceğini duyurdu.
MANİSA SU KESİNTİSİ SORGULAMA
ELEKTRİK ARIZASI SEBEBİYLE SU KESİNTİSİ ETKİLENECEK YERLER
İlçe: Şehzadeler - Mahalle:1.Anafartalar, 2.Anafartalar, Ahmet Bedevi, Peker, Utku, Çarşı
Başlangıç ve Bitiş Tarihi
13.9.2025 00:15:00 -13.9.2025 05:30:00
BORU PATLAĞI SEBEBİYLE SU KESİNTİSİ ETKİLENECEK YERLER
İlçe: Yunusemre - Mahalle: Osmancalı
Başlangıç ve Bitiş Tarihi
13.9.2025 10:39:00 -13.9.2025 12:39:00
