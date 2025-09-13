Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Manisa su kesintisi sorgulama: MASKİ duyurdu! 13 Eylül Manisa'da sular saat kaçta gelecek?

Manisa su kesintisi sorgulama: MASKİ duyurdu! 13 Eylül Manisa'da sular saat kaçta gelecek?

- Güncelleme:
Manisa su kesintisi sorgulama: MASKİ duyurdu! 13 Eylül Manisa&#039;da sular saat kaçta gelecek?
Manisa, Su Kesintisi, MASKİ, Şehzadeler, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Manisa'nın bazı ilçelerinde elektrik arıza ve boru patlağı sebebiyle su kesintisi uygulanıyor. MASKİ, kesintiden etkilenecek bölgeler ve suların yeniden verileceği saatleri açıkladı. Peki, 13 Eylül Manisa'da sular saat kaçta gelecek? İşte detaylar...

Manisa'nın iki ilçesinde elektrik arıza ve boru patlağı çalışmaları sebebiyle su kesintisi uygulanıyor. Peki, "13 Eylül Manisa'da sular saat kaçta gelecek?" İşte MASKİ'den 13 Eylül su kesintisi açıklaması....

Manisa su kesintisi sorgulama: MASKİ duyurdu! 13 Eylül Manisa'da sular saat kaçta gelecek? - 1. Resim

13 EYLÜL MANİSA'DA SULAR SAAT KAÇTA GELECEK?

13 Eylül 2025 Cumartesi günü Manisa'nın Şehzadeler ve Yunusemre ilçesinde 00:15- 10:39 saatlerinde su kesintisi yaşanıyor.

MASKİ suların Şehzadeler'de 05:30'da Yunusemre'de 12:39'da geleceğini duyurdu. 

Manisa su kesintisi sorgulama: MASKİ duyurdu! 13 Eylül Manisa'da sular saat kaçta gelecek? - 2. Resim

MANİSA SU KESİNTİSİ SORGULAMA

Manisa su kesintisi sorgulama: MASKİ duyurdu! 13 Eylül Manisa'da sular saat kaçta gelecek? - 3. Resim

ELEKTRİK ARIZASI SEBEBİYLE SU KESİNTİSİ ETKİLENECEK YERLER

İlçe: Şehzadeler - Mahalle:1.Anafartalar, 2.Anafartalar, Ahmet Bedevi, Peker, Utku, Çarşı

Başlangıç ve Bitiş Tarihi

13.9.2025 00:15:00 -13.9.2025 05:30:00

BORU PATLAĞI SEBEBİYLE SU KESİNTİSİ ETKİLENECEK YERLER

İlçe: Yunusemre - Mahalle: Osmancalı

Başlangıç ve Bitiş Tarihi

13.9.2025 10:39:00 -13.9.2025 12:39:00

